PDT usará tempo de Senado para campanha de Ciro

Narley Resende

Nos últimos minutos do fim do prazo para o fechamento das atas das convenções partirdárias, o PDT decidiu apoiar a candidatura do deputado federal João Arruda (MDB) ao governo do Paraná. Atordoado pela desistência do ex-senador Osmar Dias de concorrer ao cargo na véspera da convenção, realizada no sábado (3), o partido delegou à Executiva Estadual a decisão. Na convenção, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, adiantou que a prioridade seria a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. "O objetivo é garantir palanque para a candidatura nacional de Ciro Gomes, que vem desbravando a bandeira do trabalhismo com coragem, ousadia e preparo", afirmou Lupi.



Para isso, o então coordenador da campanha de Osmar, ex-deputado Nelton Friedrich (PDT) será candidato ao Senado e dedicará sua campanha para dar destaque a Ciro no Paraná. O deputado estadual Nelson Luersen (PDT), que participou da reunião, confirmou a decisão por volta da meia-noite. “Decidimos coligar com João Arruda. Para o Senado será o Nelton. Vamos usar o horário do Senado para dar palanque ao Ciro, quase dois minutos de televisão. Na proporcional para deputado estadual vetamos o MDB e vamos com SD e PCdoB somente. E chapão para deputado federal, com os quatro partidos. Essa foi a decisão do PDT”, disse Luersen.



Até o começo da madrugada de hoje, João Arruda ainda não havia sido notificado oficialmente, mas confirmou que havia recebido a informação da decisão do PDT. “São quatro partidos em quatro dias, lancei minha candidatura na quinta-feira. Tem candidato trabalhando há 2, 3 ou 4 anos, com governo, e teve muito mais dificuldade. E que a aliança prospere”, comemorou Arruda.

No sábado, na convenção, Carlos Lupi defendeu a candidatura de Friedrich para o governo, mas foi voto vencido.