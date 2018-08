Peça baseada em obra do escritor Dostoiévski estreia no Miniauditório do Guaíra

Redação Bem Paraná com assessoria

A peça Memórias do Subterrâneo, adaptada da obra de Fiódor Dostoievski, retorna em cartaz no próximo dia 02 de agosto, para duas semanas de apresentações no MiniGuaíra. Apresentada desde 2005, a peça adaptada por Emerson Rechenberg já realizou temporadas na capital, em diversas cidades do interior do estado e também em São Paulo.

No texto, um ex-funcionário público se isola em sua casa, depois de anos de uma convivência social fracassada e infrutífera. Sozinho, reflete sobre o crescente racionalismo da sociedade, sobre suas incapacidades e destila, através das frestas, sua visão particular do mundo que o rodeia.

Considerado como uma das principais obras do autor russo, o conto escrito em 1864 antevê o mundo atual, onde o mecanicismo é a regra. Transposto para a cena, Memórias do Subterrâneo traça um retrato cruel e preciso do ser humano, incapaz de realizar grandes feitos e cada vez mais vilipendiado e solitário.

A peça retorna a Curitiba para mais uma temporada, desta vez no Miniauditório do Teatro Guaíra e celebra também, os 25 anos de teatro do diretor curitibano Emerson Rechenberg, que realizou seus primeiros trabalhos nesta mesma sala, em 1993.

Serviço

MEMÓRIAS DO SUBTERRÂNEO

Da obra de Fiódor Dostoievski

Concepção e Performance: Emerson Rechenberg

Produção: Casa de Artes Helena Kolody

De 02 a 12 de agosto – quinta a domingo -20h

Miniauditório do Teatro Guaíra – Curitiba

Ingressos: R$ 40,00 (50% de desconto para assinantes)

www.diskingressos.com.br ou pelo fone 3315-0808

Evento oficial: fb.com/memoriasdosubterraneo

Instagram - @casahelenakolody