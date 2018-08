Peça infantil A Carruagem de Berenice, com trilha de Zeca Baleiro, aborda luto e conflitos familiares

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com trilha sonora de Zeca Baleiro, o espetáculo “A Carruagem de Berenice”, em cartaz no Teatro Mube aos sábados e domingos, conta a história de Berenice, uma menina de oito anos que enfrenta dificuldades com a ajuda da misteriosa Moça da Carruagem.

Os problemas da jovem, apesar de comuns, não costumam ser expostos abertamente aos pequenos: seus pais brigam muito, ela se sente deslocada e tem que lidar com a morte de seu cãozinho de estimação.

“Assuntos como o luto, o bullying e os conflitos devem ser discutidos com as crianças”, diz Camila Appel, autora da peça. Ela conta que as músicas e a direção ajudaram a aproximar a temática do universo infantil. “As crianças são capazes de lidar com tabus, e o contato com essas questões é benéfico”, finaliza Appel.

Mube - auditório - R. Alemanha, 221, Jardim Europa, região oeste, tel. 2594-2601. 192 lugares. Sáb.: 16h. Dom.: 11h. Até 14/10. Ingresso: R$ 40. Ingr. p/ ingressorapido.com.br