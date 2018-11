Peça infantil 'Que Monstro te Mordeu?' brinca com a imaginação e fala das diferenças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem todo monstro assusta e é malvado, como mostra a peça "Que Monstro te Mordeu?", em cartaz no Teatro do Sesi-SP. Baseado no programa de mesmo nome exibido na TV Cultura, o espetáculo usa o mundo lúdico dessas criaturas para falar do respeito às diferenças.

"Os monstros mudam con­forme passam as gerações. O que foi assustador ontem, hoje pode não ser. Essa é a ideia central da peça", conta a diretora, Carla Candiotto.

Na história, a monstrinha Lali (Bebel Ribeiro) vai parar em um mundo novo, com seres diferentes dela. Em vez de ficar com medo, ela reconhece a particularidade de cada um e procura fazer amizade com eles, que têm personalidades distintas.

O público ainda pode visitar a mostra "A Monstruosa Exposição dos Monstros", que termina hoje e exibe imagens dos bastidores do programa. Ela fica aberta até as 20h.

“QUE MONSTRO TE MORDEU?”

QUANDO Sáb. e dom., às 14h. Até 2/12

ONDE Teatro do Sesi-SP (avenida Paulista, 1.313, Cerqueira César)

PREÇO Grátis

CLASSIFICAÇÃO Livre

Tel. (11) 3322-0050

Capacidade 456 lugares