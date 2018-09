Peça publicitária a favor de Bolsonaro tem mulher estrangeira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher negra estrela uma das peças publicitárias da campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Sob fundo escuro, ela é filmada em primeiro plano, enquanto locução ao fundo afirma: "Sou mulher, negra e vinda de família pobre. Mas não dei em procuração para que ninguém fale em meu nome."

Em 1min10s de vídeo, ela não abre a boca.

A mulher que é apresentada como eleitora de Bolsonaro na verdade é uma modelo estrangeira caracterizada como enfermeira, que provavelmente não domina a língua portuguesa.

Suas imagens foram retiradas do banco de dados Shutterstok, empresa americana que possui um acervo de 229 milhões de imagens, entre vídeos e fotos.

O vídeo aparece logo nas primeiras páginas do acervo da Shutterstock para quem faz uma busca com as palavras-chave "black woman" —mulher negra em inglês. Para baixá-lo, é necessário pagar US$ 79, o equivalente a R$ 331.

A peça publicitária foi postada em uma rede social do grupo de militantes "Ação Bolsonaro" e replicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável e candidato à reeleição.

Foi assistida por cerca de 33 mil pessoas em um período de apenas cinco horas.