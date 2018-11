Peça ‘Relatório Popcorn’ fica em cartaz até dia 4 no Teatro Novelas Curitibanas

Da redação

É possível se abster, se esconder do mundo? O novo espetáculo do Grupo P.U.T.O. nasce de questionamentos disparados por uma notícia do Jornal O Estado de S. Paulo sobre uma família que decidiu se enclausurar por mais de dois anos em sua residência, sem contato com o resto do mundo.

O espetáculo 'Relatório Popcorn' mostra caricaturas de personagens extremamente cotidianos e uma narrativa absurda sobre a incomunicabilidade, a intolerância e a paranoia nas relações contemporâneas, sobre o medo e a discordância como agentes construtores de fronteiras (reais e imaginárias) entre pessoas, e se aproxima do livro ‘Relatório PopCorn’ – da especialista em marketing Faith Popcorn, no qual ela aponta tendências de comportamento nascidas do consumo.

Para fugir aos “perigos de fora”, uma mulher, um homem e “seu cão”, resolvem se encasular em seu reduto, um octógono protegido por cercas e portas de ferro. Ali arquitetam matematicamente estratégias de sobrevivência, elaboram pesquisas sobre a terra plana e ensaiam seus números musicais (por que não?); até que a família vê seu mundo particular invadido e surge a necessidade de reorganizarem sua microestrutura social, afetiva e política e se perceberem como parte desse problema: O Mundo!

SERVIÇO

Peça Relatório Popcor

Quando: Até 04/11 (quinta a domingo), 20h Onde:Teatro Novelas Curitibanas (Rua Carlos Cavalcanti, 1222)

Quanto: contribuição voluntária

Classificação: 14 anos

Ingresso: contribuição voluntária