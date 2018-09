Peça 'Volúvel' discute o tratamento da sociedade em relação à depressão

Redação Bem Paraná com assessoria

O espetáculo “Volúvel – Um Amor à Beira da Morte”, da Le Moulin Produções Culturais, leva ao palco do Teatro Ênio Carvalho em Curitiba, a mente de uma artista que, após uma relação amorosa conturbada, agrava seu estado depressivo. Construindo uma linha de pensamentos, por vezes confusos, outras vezes cheios de certezas, a peça leva o espectador a se colocar no lugar da protagonista e das pessoas que a rodeiam e a refletir sobre como a sociedade lida com aqueles que sofrem com a depressão. Embalado pelas canções de grandes artistas como Oswaldo Montenegro e Cartola, e trazendo ao palco diversas faces dessa personagem, o espetáculo coloca o público em meio a uma mente aflita, que tenta expressar seus sentimentos mais profundos em suas telas e que luta consigo mesmo e com os julgamentos de uma sociedade opressora.

Com texto de Galahade Ferreira e Sarah Rolim, e direção de Arthur Faustino e Galahade Ferreira, “Volúvel – Um Amor à Beira da Morte” estreia dia 15 de setembro no Teatro Ênio Carvalho (Espaço Cultural FALEC). Mais informações: @lemoulinproducoes no facebook e no instagram.

Serviço

Volúvel – Um Amor à Beira da Morte

Sábados de 15/09 a 06/10 às 20h

No Teatro Ênio Carvalho (Rua Matheus Leme, 990)

Ingresso R$ 40,00 (R$ 20,00 a meia-entrada) à venda em https://appticket.com.br/voluvel-um-amor-a-beira-da-morte

Ou com o elenco

Ou uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro.