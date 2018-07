Peças 'Cérebro Coração' e 'O Leão no Inverno' lideram indicações ao Shell

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Leão no Inverno" e "Cérebro Coração" lideram a lista de indicados do primeiro semestre ao 31º Prêmio Shell de Teatro.

"Leão" concorre na edição São Paulo do prêmio por triz (Regina Duarte), figurino (Ulysses Cruz) e música (John Boudler, Gilberto Rodrigues e Nelto Essi).

Já "Cérebro" foi nomeado, na edição carioca, por autoria (Mariana Lima), atriz (também Mariana Lima), cenário (Dina Salem) e iluminação (Beto Bruel).

Em São Paulo, concorrem por autoria "Pousada Refúgio", de Leo Cortez, e "O Incrível Mundo dos Baldios", d'Os Satyros. Na direção, Gustavo Paso ("Hollywood") e Hugo Possolo ("O Rei da Vela").

Regina disputa o troféu de melhor atriz com Bete Coelho ("O Terceiro Sinal"), e Gilberto Gawronsky ("A Ira de Narciso") e Matheus Nachtergaele ("Molière") concorrem para melhor ator.

A Cia. Hiato, pela trajetória e pela peça "Odissia", aparece na categoria inovação.

Já no Rio, "Cérebro Coração" divide as indicações de autoria com "Rose", de Cecilia Ripoll, e de atriz com Amanda Acosta ("Bibi - Uma Vida em Musical") e Gisele Fróes ("O Imortal"). Na direção, estão Rodrigo Portella ("Insetos") e Cristina Fagundes por ("A Vida ao Lado").

A lista de indicados será somada aos nomeados do segundo semestre. O resultado sai em março de 2019.

Veja as listas de indicados:

INDICADOS EM SÃO PAULO

Autor

Leo Cortes por "Pousada Refúgio"

Rodolfo Garcia Vasquez e Ivam Cabral por "O Incrível Mundo dos Baldios"

Direção

Gustavo Paso por "Hollywood"

Hugo Possolo por "O Rei da Vela"

Ator

Gilberto Gawronsky por "A Ira de Narciso"

Matheus Nachtergaele por "Molière"

Atriz

Bete Coelho por "O Terceiro Sinal"

Regina Duarte por "O Leão no Inverno"

Cenário

Bruno Anselmo por "1984"

Cassio Brasil por "Quero Morrer com Meu Próprio Veneno"

Figurino

Jorge Farjalla e Ana Castilho por "Senhora dos afogados"

Ulysses Cruz e elenco por "O Leão no Inverno"

Música

Fernanda Maia por "O Rei da Vela"

John Boudler, Gilberto Rodrigues e Nelto Essi por "O Leão no Inverno"

Iluminação

Paula Hensi por "O Inevitável Tempo das Coisas"

Wagner Freire por "O Rio"

Inovação

Cia Hiato por seus 10 anos de trajetória artística no Brasil e no exterior e pela realização do espetáculo "Odisseia".

Cia Paideia de teatro pela relevância de seu trabalho na formação de plateia com intercâmbios nacionais e internacionais.

INDICADOS EM SÃO PAULO

Autor

Leo Cortes por "Pousada Refúgio"

Rodolfo García Vazquez e Ivam Cabral por "O Incrível Mundo dos Baldios"

Direção

Gustavo Paso por "Hollywood"

Hugo Possolo por "O Rei da Vela"

Ator

Gilberto Gawronsky por "A Ira de Narciso"

Matheus Nachtergaele por "Molière"

Atriz

Bete Coelho por "O Terceiro Sinal"

Regina Duarte por "O Leão no Inverno"

Cenário

Bruno Anselmo por "1984"

Cassio Brasil por "Quero Morrer com Meu Próprio Veneno"

Figurino

Jorge Farjalla e Ana Castilho por "Senhora dos Afogados"

Ulysses Cruz e elenco por "O Leão no Inverno"

Música

Fernanda Maia por "O Rei da Vela"

John Boudler, Gilberto Rodrigues e Nelton Essi por "O Leão no Inverno"

Iluminação

Paula Hensi por "O Inevitável Tempo das Coisas"

Wagner Freire por "O Rio"

Inovação

Cia Hiato por seus 10 anos de trajetória artística no Brasil e no exterior e pela realização do espetáculo "Odisseia".

Cia Paideia de teatro pela relevância de seu trabalho na formação de plateia com intercâmbios nacionais e internacionais.

INDICADOS NO RIO

Autor

Mariana Lima por "Cérebro Coração"

Cecilia Ripoll por "Rose"

Direção

Rodrigo Portella por "Insetos"

Cristina Fagundes por "A Vida ao lado"

Ator

Ricardo Blat por "No Meio do Nada"

Leandro Santanna por "Lima entre Nós"

Atriz

Amanda Acosta por "Bibi - Uma Vida em Musical"

Mariana Lima por "Cérebro Coração"

Gisele Fróes por "O Imortal"

Cenário

Beli Araújo e César Augusto por "Insetos"

Dina Salem Levy por "Cérebro Coração"

Figurino

Ney Madeira e Dani Vidal por "Bibi - Uma Vida em Musical"

Eduardo Giacomini por "Nuon"

Iluminação

Beto Bruel e Rodrigo Ziolkowski por "Nuon"

Beto Bruel por "Cérebro Coração"

Música

Tato Taborda por "Utopia D"

Felipe Storino por "Vim Assim que Soube"

Inovação

Espetáculo Sblood pela experiência imersiva e interdisciplinar que, através de uma instalação, permite que o espectador entre em um jogo dramatúrgico e sensorial.

Coletivo 2ª Black por criar um espaço de encontro, pesquisa, troca de saberes e apresentações de experiências cênicas de artistas negros.

O júri do Rio é formado por Ana Achcar, Ana Luisa Lima, Bia Junqueira, Patrick Pessoa e Moacir Chaves.