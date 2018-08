Pedida impugnação de Richa e mais 37

O ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado, e o deputado federal e candidato à reeleição, Ricardo Barros (PP), marido da governadora Cida Borghetti (PP), além de outras 36 candidaturas são alvo de ações de impugnação do Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizadas ontem. Ao todo, são 48 ações, que incluem seis de impugnação de Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (Drap), em que coligações proporcionais e partidos são citados.

As razões para a contestação das candidaturas incluem condenações transitadas em julgado, falta de comprovação de filiação partidária à sigla pela qual pretendem concorrer, entre outras. No caso de Richa, o MPE argumenta que o tucano foi condenado em segunda instância em ação cível, em razão de uma escala que fez em Paris, com dinheiro público, durante viagem oficial em 2015. Em nota, assessoria de Richa afirma que “o candidato não sofreu qualquer condenação por suspensão de direitos políticos, quiçá, por improbidade, como sugere a ação proposta”.

Barros foi condenado por doação eleitoral à campanha da filha, Maria Victória, na eleição de 2016, e por isso foi incluido na lista. O ex-ministro nega estar inelegível. “O processo mencionado envolve doação de pessoa jurídica da qual Ricardo Barros era apenas quotista, e não dirigente. Sendo mero quotista, não pode ser penalizado”, disse Barros em nota.

São 18 ações contra postulantes à Câmara Federal, 17 à Assembleia, uma ao Senado e uma a senador suplente. Estão na lista de impugnações do deputado Nelson Meurer (MDB), equatro coligações de candidatos a deputados federais e estaduais.