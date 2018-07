Pedra de 100 kg cai do Muro das Lamentações, em Jerusalém

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Jerusalém anunciou o fechamento de um trecho do Muro das Lamentações nesta segunda-feira (23) após o desprendimento de uma pedra de 100 kg, que caiu na Esplanada das Mesquitas sem causar feridos.

"Ocorreu um grande milagre quando uma pedra com cerca de 100 kg caiu próxima de uma fiel sem atingi-la", afirmou o prefeito Nir Barkat em um comunicado explicando o motivo do fechamento de uma parte da Esplanada das Mesquitas.

A mulher foi identificada como Daniella Goldberg, 79, moradora de Jerusalém. "Eu não vi nem sentir nada até a pedra cair do meu lado" disse ela à agência de notícias Reuters.

O Muro das Lamentações é o único vestígio de um muro do segundo Templo judeu, destruído pelos romanos no ano 70.

"A Autoridade das Antiguidades se encarregará de comprovar que não há perigo antes de ser autorizada a reabertura", acrescenta a nota da prefeitura.

A Autoridade de Antiguidades de Israel (braço do governo responsável pela conservação de áreas históricas) disse que queda da pedra ocorreu devido à erosão no muro, causada pela umidade e vegetação no local.