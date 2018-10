Pedras portuguesa e cinza ganham espaço na decoração

Da redação

As lojas de produtos especiais para a decoração de Natal já estão com as prateleiras lotadas com as novidades para este ano. No entanto, para algumas pessoas esta também é a época de dar uma ‘melhorada’ na casa, aproveitando parte do 13º salário, que deve chegar até o dia 20 de novembro, prazo máximo para o pagamento da primeira parcela. Para quem está pensando em dar uma mudada nas paredes da casa, as novas grandes tendências em decoração surgem para estampar as próximas temporadas. Dessa vez, a tendência é o uso de tons acinzentados com fundo colorido. Segundo os experts em cores Pantone, essa tendência é ideal para aqueles que buscam experiências cromáticas novas.

“É uma tendência separada do preto, com outras aplicações e efeitos no dia a dia”, conta Blanca Lliahnne, expert do Cores Pantone, segmento da empresa que estuda tendências.

Uma outra tendência que está sendo aplicada em diversos projetos de arquitetura e design de interiores é a Pedra Portuguesa. Econômica, prática e sofisticada são algumas das características desse tipo de revestimento que hoje é facilmente encontrado em projetos mais requintados.

De tonalidade acinzentada e uma pegada mais rústica, a Pedra Portuguesa cinza saiu das calçadas e virou febre em ambientes internos, dando ao espaço um toque moderno e sofisticado. A elegância própria não se compara com a de nenhum outro material. É ideal para quem quer apostar num estilo contemporâneo com toque rústico. Mas, apesar de sua praticidade e aplicação artesanal, o ideal é contratar mão de obra especializada para o projeto, a fim de evitar dores de cabeça futura.

Algumas orientações



A cor do momento

Quando falamos de cores, ela precisa ser muito bem pensada porque depende do ambiente, entrada de luz, preferências da família e outros pontos. No entanto, a arquiteta curitibana de Interiores Renata Pisani conta que a cor mais usada ultimamente nas decorações de apartamentos de luxo é o cinza, principalmente aquele puxando para o fendi.

Em algumas regiões, o bege com branco ainda é o preferido dos moradores, mas a dica é arriscar e experimentar o novo tom que vem conquistando espaço nas casas. “Aqui em Curitiba o pessoal gosta muito da combinação do bege com branco. Mas a grande tendência mesmo são os tons acinzentados, que proporcionam um ambiente muito sofisticado”, recomenda.

Combinação de revestimentos

Em cozinhas, o que vem sendo muito procurado para deixar um ambiente luxuoso, mas com toda a praticidade que precisamos neste local, são materiais naturais. “As madeiras e lâminas naturais são produtos bem exclusivos. As lacas alto brilho, que são as grandes tendências para as cozinhas, deixam o ambiente muito mais bonito”, diz Renata.

“O importante é buscar materiais de boa qualidade, porque o comprometimento com o luxuoso também tem a ver com o quanto o material utilizado na decoração é bom”, aponta a arquiteta.

Ponto de luz

Renata Pisani também orienta que, em apartamentos de luxo, a iluminação tem papel fundamental. “Eu busco trabalhar com sposts recuados, perfis de led. Você não vê a luminária em si, você só vê a luz mesmo. Essa é a grande sacada em apartamentos de luxo, que garante um decorado requintado e sofisticado”, afirma a arquiteta. Na hora de escolher as luminárias, outra dica é estar atento ao ponto de luz e como ficará sua fixação no ambiente para que ele não tire a leveza dos espaços. É possível ousar na iluminação sem deixar de proporcionar boas experiências aos moradores. A tendência é a exclusividade dos objetos.

Madeiras nas cozinhas

Em cozinhas, o que vem sendo muito procurado são materiais naturais. “As madeiras e lâminas naturais são produtos bem exclusivos. As lacas alto brilho, que são as grandes tendências para as cozinhas, deixam o ambiente muito mais bonito”, finaliza Renata.

Caracaterísticas da pedra portuguesa

Custo-Benefício

A pedra portuguesa é altamente durável, possui fácil limpeza e fácil manutenção. Logo, a resistência e praticidade desse material torna-o um tipo de revestimento conveniente para o orçamento. O preço da pedra portuguesa cinza é um dos mais baixos, em torno de R$ 16 o metro quadrado.

Beleza

A estética da pedra portuguesa cinza torna-se um diferencial em qualquer espaço. As pedras portuguesas possuem uma beleza ímpar tanto em projetos rústicos como modernos. Além disso, por serem pedras naturais, elas valorizam qualquer projeto arquitetônico

Sustentabilidade

Projetos sustentáveis também são grandes tendências para os próximos anos. O mercado de rochas naturais é constantemente fiscalizado pelos órgãos competentes. Isso garante o controle adequado da atividade de mineração para que não haja impactos negativos ao meio ambiente

Versatilidade