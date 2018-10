Pedrinho lamenta gol anulado, mas diz que VAR "sempre ajuda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians empatava por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (17), no segundo jogo da final da Copa do Brasil, na Arena Corinthians, quando Pedrinho virou o jogo, mas viu o gol ser anulado pelo VAR (árbitro de vídeo).

O jogador lamentou a decisão da arbitragem comandada por Wagner do Nascimento Magalhães. No fim, os mineiros venceram por 2 a 1.

"É uma sensação frustrante. Um gol que venho trabalhando tanto que pode acontecer em um jogo decisivo. Foi anulado não sei por quê, mas quero agradecer a Deus mesmo com a derrota, que serve de aprendizado", disse.

"O VAR sempre ajuda o bom futebol. Infelizmente, atrapalhou o Corinthians, mas se foi a decisão correta, segue o jogo", acrescentou.