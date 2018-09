Pedrinho sai do banco e coloca o Corinthians na final da Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians está na final da Copa do Brasil. E graças ao atacante Pedrinho, que com apenas um minuto em campo marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (26), em Itaquera.

O jogo de ida entre as equipes, no Maracanã, havia terminado em 0 a 0.

A partida desta quarta estava empatada em 1 a 1, gols de Danilo Avelar e Henrique (contra), quando Jair Ventura colocou Pedrinho aos 22 minutos do segundo tempo. Aos 23, ele girou da entrada da área e chutou forte no canto de Diego Alves para colocar a equipe corintiana na decisão do torneio depois de nove anos.

A última decisão do torneio com a participação do Corinthians foi o título alvinegro em 2009, sobre o Internacional. O clube busca seu quarto título de Copa do Brasil, tendo levantado a taça em 1995, 2002 e 2009.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Gabriel), Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Jadson; Romero, Mateus Vital (Araos), Clayson (Pedrinho). T.: Jair Ventura

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Réver, Léo Duarte, Trauco; Cuéllar, Willian Arão (Lincoln), Everton Ribeiro, Diego (Vitinho), Lucas Paquetá; Henrique Dourado (Marlos Moreno). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Renda: R$ 3.663.322,30

Público: 44.249 pagantes / 44.606 presentes

Cartões amarelos: Douglas (Corinthians); Lucas Paquetá, Willian Arão e Marlos Moreno (Flamengo)

Gols: Danilo Avelar, aos 13min do primeiro tempo, e Pedrinho, aos 23min do segundo tempo (Corinthians); Henrique (contra), aos 17min do primeiro tempo (Flamengo)