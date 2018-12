Pedro Bial dá início a campanha de incentivo à leitura e revisita clássico 'Filtro Solar'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passados 15 anos do vídeo viral no qual o apresentador Pedro Bial pedia para que as pessoas usassem filtro solar, o comandante do Conversa com Bial retoma o clássico no programa desta quarta-feira (5), na Globo. A diferença, porém, se dá com relação ao tipo de campanha. Desta vez, ele inicia a campanha "Use Livros" para estimular o hábito.

No programa, que também conta com a participação de lutador Minotauro e do ator Cauã Reymond, o apresentador exibe um novo vídeo com referência ao original em que faz um manifesto para estimular o consumo de obras literárias. A iniciativa surgiu depois que um texto, cujo nome da autora é Maria Luiza Poleti Martucci, começou a circular pelas redes sociais, na última semana.

Nele, um dos trechos relembra o passado. "Há um tempo, Pedro Bial nos pediu que usássemos protetor solar. Hoje, eu, que estou longe de ser Bial, peço: comprem livros. Não importa o que aconteça. Se você se considera leitor ou não, se gosta ou não gosta de ler, compre livros", diz o trecho, em apelo por conta da crise do mercado editorial e das livrarias físicas do Brasil.