Pedro diz mirar seleção e assume ter meta de gols

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artilheiro do Brasileirão, com 9 gols, o atacante Pedro, do Fluminense, assumiu a expectativa em ser lembrado pelo técnico Tite em uma eventual renovação da seleção brasileira neste período pós-Copa do Mundo.

“É um sonho para mim vestir a camisa da seleção, estou trabalhando para isso”, afirmou em entrevista ao Fox Sports nesta terça-feira (31).

No entanto, o jogador, de 21 anos, destacou que uma convocação seria resultado de seu trabalho pelo clube das Laranjeiras. “O meu foco está no Fluminense, em fazer um bom trabalho aqui. Se continuar jogando bem, fazendo gols, as coisas vão acontecer naturalmente”, ponderou.

Revelado pelo Fluminense, Pedro iniciou a temporada com a responsabilidade de substituir Henrique Dourado, vendido ao Flamengo, que havia sido o artilheiro do país em 2017, com 32 gols em 59 partidas —média de 0,54 por jogo.

Até agora, o jovem atleta tem lidado bem com a missão: são 17 tentos em 33 jogos, com média de 0,51. Pedro afirmou ter uma meta de gols para o ano, mas sem revelar detalhes: "Eu tenho meu número de gols, mas não conto para ninguém. Espero alcançar minha meta”.

Em alta, o atacante tem sido especulado em clubes europeus. Na última semana, o Fluminense, que é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, recusou proposta de € 8,5 milhões (R$ 39,6 milhões) do Bordeaux, da França.