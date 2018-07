Pedro marca duas vezes e Flu bate Sport e vence 1ª com Marcelo Oliviera

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense fez um grande segundo tempo e venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (22), na Ilha do Retiro. O grande destaque da partida foi Pedro, que marcou dois gols e garantiu mais três pontos na bagagem de volta para o Rio de Janeiro. Gabriel marcou para os pernambucanos. Esse foi o primeiro triunfo de Marcelo Oliveira desde que chegou ao clube carioca

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, quando receberá o Palmeiras, no Maracanã. O Fluminense é o 11º com 18 pontos após 14 rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Sport, por sua vez, está com 19 pontos e cai para a 10ª posição. Os pernambucanos ainda não venceram após o recesso da Copa do Mundo e viram a boa campanha deslizar. O próximo desafio é contra o Vitória, no Barradão.

Se tornou rotina a torcida do Fluminense comemorar gol e gritar o nome de Pedro. O jovem camisa 9 vive fase espetacular e neste domingo voltou a deixar sua marca. Ele recebeu cruzamento de Léo e, de primeira, emendou belíssimo chute no canto esquerdo de Magrão. A bola ainda bateu na trave antes de estufar as redes: 1 a 0.

Um dos destaques do Fluminense, Júlio César não tem feito um bom Brasileiro. Após falhar e ser decisivo para o empate por 1 a 1 com o Vasco, na última quinta, o goleiro voltou a errar neste domingo, contra o Sport. O Tricolor havia saído na frente do placar com Pedro, mas após dois minutos Rafael Marques chutou cruzado e o goleiro do Flu espalmou nos pés de Gabriel, que empurrou para o gol: 1 a 1.

Apesar dos gols, a partida foi muito ruim tecnicamente. Com muitos erros de passe e falhas individuais, o que se viu na Ilha do Retiro não foi um bom jogo. Michel Bastos, no entanto, mostrou ter qualidade na bola parada e quase marcou um golaço. Ele cobrou escanteio e surpreendeu o goleiro Julio César, que viu a bola bater no travessão e sair pela linha de fundo.

O principal destaque do Fluminense, Pedro já deixou claro que o adversário não pode bobear na sua frente. Na volta do intervalo, o atacante teve grandes oportunidades diante de Magrão. Teve chute tirando tinta da trave e finalizações que exigiram defesas do goleiro do Sport.

Mas a que mais chamou atenção foi o gol perdido de maneira incrível por Pedro. Marcos Júnior foi lançado em profundidade por Sornoza. Ele encontrou o companheiro dentro da área, mas o camisa 9 não mostrou a mesma categoria com a perna esquerda e mandou para fora de dentro da pequena área.

Apesar do gol perdido, a noite era de Pedro. O atacante do Fluminense tentou de diversas maneiras, mas a bola só entrou pela segunda vez aos 40min do segundo tempo. e foi um golaço. Júnior Dutra rolou para trás e viu o camisa 9 finalizar com muita categoria, de calcanhar: 2 a 1.

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Fellipe Bastos (Marlone), Deivid, Gabriel e Michel Bastos; Rogério (Carlos Henrique) e Rafael Marques

T.: Claudinei Oliveira

FLUMINENSE

Julio César; Léo, Digão, Gum e Ayrton Lucas; Richard, Matheus Norton, Dodi (Júnior Dutra) e Sornoza; Marcos Jr e Pedro

T.: Marcelo Oliveira

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilla (PR) e Neuza Inês Back (SC)

Cartões amarelo: Ayrton Lucas, Dodi e Sornoza (FLU) Fellipe Bastos (SPT)

Gols: Pedro, do Fluminense, aos 17min, do primeiro tempo, e aos 40min do segundo tempo (FLU); Gabriel, do Sport, aos 19min do primeiro tempo.