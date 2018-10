Pedro Parente define seu sucessor para a presidência-executiva da BRF

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Parente, que acumula os cargos de presidente do conselho e presidente-executivo da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, prepara sua sucessão no comando do dia a dia da empresa.

Em evento para investidores, ele disse que o vice-presidente-executivo global da companhia, Lorival Luz, deve assumir a presidência-executiva da BRF no ano que vem.

Parente, que assumiu o posto em junho do ano passado, quando já presidia o conselho de administração, pode acumular os dois cargos por apenas um ano, de acordo com regras do Novo Mercado, segmento da Bolsa com maiores exigências em termos de governança corporativa e no qual a BRF está listada.

Parente e Luz seguirão trabalhando em parceria estreita, com o primeiro participando das principais decisões

"A participação dessa dupla vai se dar mais ou menos da maneira como se dá hoje", disse Parente a jornalistas.

Ele afirma que ocupará posição conhecida principalmente no mercado internacional como chairman-executivo. Estará na empresa semanalmente, não apenas mensalmente.

Graduado em administração de empresas e com 27 anos de experiência, Luz chegou à BRF em setembro de 2017, contratado para comandar a área financeira e de relações com investidores. Antes ele ocupava a mesma posição na Votorantim Cimentos. Também passou por Estácio, CPFL Energia e Credicard.

Luz já presidiu a empresa interinamente, entre abril e junho deste ano, depois que seu antecessor, José Aurélio Drummond Jr., pediu demissão.

Segundo Parente, a discussão sobre a mudança na liderança da empresa foi levada ao conselho de administração que sinalizou positivamente.

O executivo diz que seu período à frente da empresa teve como mote a reestruturação da gestão, a melhoria de processos e a redução da queda de margens da empresa.

Para 2020, a empresa espera recuperar suas margens históricas e, depois, superá-las.

Parente assumiu o conselho da BRF no lugar de Abilio Diniz após turbulências causadas por discussões sobre a necessidade de mudar o comando da empresa como consequência de resultados ruins.

Ele também presidiu a Petrobras durante o governo Michel Temer, até pedir demissão em decorrência da paralisação dos caminhoneiros de maio que tinha como alvo sua política de preços para o reajuste dos combustíveis.

Sobre o futuro da empresa e do mercado brasileiro, Parente diz acreditar que, pela relevância da BRF, vê poucos riscos de que o futuro presidente, seja ele quem for, tome medidas que a prejudiquem.

Também diz que a demanda por alimentos se mantém forte em diferentes cenários.

"O que observamos, pela natureza dos negócios da BRF, que é produtora de um recurso vital, é que, em qualquer alternativa, ela sai com seu papel fortalecido."