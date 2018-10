Pedro Parente diz que Lorival Luz será seu sucessor na presidência-executiva da BRF

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Parente, que acumula os cargos de presidente do conselho e presidente-executivo da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, seguirá com presença ativa na BRF após consolidar sua sucessão na operação do dia a dia da empresa.

Parente, que chegou à empresa em junho do ano passado, pode acumular os dois cargos por apenas um ano, de acordo com regras do Novo Mercado, segmento da bolsa com maiores exigências em termos de governança corporativa e no qual a BRF está listada.

Parente diz que o vice-presidente, Lourival Luz, vem sendo preparado para assumir a presidência executiva da empresa no prazo definido pelas regras.

Porém os dois seguirão trabalhando em parceria estreita, com Parente participando das principais decisões estratégicas.

"A participação dessa dupla vai se dar mais ou menos da maneira como se dá hoje."

Parente compara a sua posição ao que é conhecido no mercado internacional como chairman-executivo. Ele diz que estará na empresa semanalmente, não apenas mensalmente, como faz grande parte dos presidentes de conselho.

Segundo Parente, a discussão já foi levada ao conselho de administração que sinalizou positivamente.

Parente assumiu o conselho da BRF no lugar de Abilio Diniz após turbulências causadas por discussões sobre o comando da empresa em decorrência de resultados ruins.

Ele também presidiu a Petrobras durante o governo Michel Temer, até pedir demissão em decorrência da paralisação dos caminhoneiros que tinha como alvo sua política de preços para o reajuste dos combustíveis.