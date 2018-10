Pela liderança, Inter tenta voltar a vencer fora de casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional enfrenta o Sport nesta sexta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro, em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O time colorado precisa vencer e torcer por tropeço do Palmeiras -contra o São Paulo, no Morumbi- para retomar a ponta ao fim da 28ª rodada.

Contra os pernambucanos, o Inter busca superar a instabilidade que vem marcando a campanha colorada no segundo turno. Até agora, a equipe dirigida por Odair Hellmann conquistou quatro vitórias, empatou três vezes e perdeu só uma. Mas as atuações não estão convencendo. Além disso, faz três partidas que o time não vence como visitante -empates contra Cruzeiro e Corinthians e derrota para Chapecoense.

E o Inter tem problemas para mudar esse retrospecto, pois terá desfalques sensíveis para jogar em Recife. O centroavante Leandro Damião e o zagueiro Rodrigo Moledo estão contundidos, enquanto o volante Edenílson e o beque Victor Cuesta, suspensos. Para piorar, Gabriel Dias, que seria uma opção para o meio-campo, também está fora por lesão.

Com isso, a zaga colorada será formada por Klaus e Emerson Santos. No meio-campo, D'Alessandro é opção para deixar o time mais ofensivo, mas o lateral Zeca pode ser improvisado e corre por fora para manter o estilo mais parecido com o que o Inter vem adotando no campeonato. O treinador levará a dúvida até os instantes anteriores ao jogo.

Do lado do Sport, os problemas são bem maiores. A equipe pernambucana foi goleada pelo Atlético-MG na rodada passada e terá apenas a segunda partida sob o comando de Milton Mendes, o quarto treinador da equipe no Brasileiro.

O Sport só ganhou um ponto nas últimas cinco rodadas, o que o afundou na zona de rebaixamento. O time pernambucano ocupa a 19ª colocação, com 24 pontos e está a seis de se livrar do grupo dos quatro piores do Brasileiro.

Apesar do momento desconfortável, Marlone confia na recuperação do Sport nas últimas 11 partidas para escapar da degola. “Estamos com o pensamento positivo de que vamos sair dessa situação. Enquanto tiver 1% de chance, não vamos deixar de lutar”, afirmou o meia-atacante.

SPORT

Magrão; Raul Prata; Ronaldo Alves, Adryelson, Evandro; Marcão, Jair, Marlone; Mateus Gonçalves, Gabriel, Michel Bastos. T.: Milton Mendes

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Klaus, Emerson Santos, Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, D'Alessandro (Zeca); Nico López, Jonatan Alvez, William Pottker. T.: Odair Hellmann

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 19h desta sexta

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO)