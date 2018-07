Pela primeira vez, Coritiba chega à 16ª rodada fora do G4 da Segundona

Rodolfo Luis Kowalski

Nos últimos 13 anos, em quatro ocasiões o Coritiba disputou a Série B (2006, 2007, 2010 e 2018). Mas nunca havia tido um início de campanha tão complicado como agora. Prova disso é que pela primeira vez o time do Alto da Glória encerra a 15ª rodada da Segundona fora do G4, amargando a pior campanha de sua história até aqui.

Com 23 pontos, a equipe comandada por Eduardo Baptista ocupa a oitava colocação da Série B, dois pontos atrás do Avaí, quarto colocado. Campanha abaixo das registradas em 2006 e 2007, quando o time somou 26 pontos em 15 jogos, ocupando a 2ª e 3ª colocação, respectivamente. Já em 2010 foram 30 pontos nas 15 primeiras rodadas, com o time liderando (e com folga) a competição.

O momento difícil traduz-se, principalmente, pela má campanha do clube como visitante (a segunda pior da Série B, com apenas quatro pontos – e nenhuma vitória – em sete jogos) e a falta de criatividade do setor ofensivo. Com 18 gols marcados em 15 jogos, balançou as redes bem menos do que em 2006 (28 gols), 2007 (21) e 2010 (23). Por outro lado, sofreu apenas 16 gols, a melhor defesa do clube num início de Série B.

A situação, inclusive, tem causado incômodo entre os próprios jogadores, como tratou de evidenciar o atacante Guilherme Parede, artilheiro do time na temporada com nove gols, em entrevista coletiva. “A gente precisa se impor dentro de campo e mostrar que isso aqui é grande. Precisamos melhorar, lutar e guerrear para que as coisas comecem a melhorar.”

A chance de mostrar evolução será no próximo sábado, às 16h30, quando o Coxa volta a campo diante de sua torcida para medir forças contra o São Bento,16º colocado da Segundona. Nos últimos dias, Eduardo Baptista tem testado uma equipe diferente, com Abner na lateral-esquerda e Chiquinho no meio de campo. Para o próximo jogo, porém, poderá contar com o retorno de William Matheus, Simião e Jean Carlos. Leandro Silva também volta ao time após cumprir suspensão.

Campanhas do Coritiba nas 15 primeiras rodadas da Série B

2006

Pontos: 26

Posição: 2º

Gols pró: 28

Gols contra: 20

2007

Pontos: 26

Posição: 3º

Gols pró: 21

Gols contra: 17

2010

Pontos: 30

Posição: 1º

Gols pró: 23

Gols contra: 19

2018

Pontos: 23

Posição: 8º

Gols pró: 18

Gols contra: 16