Pela primeira vez, Michelle Bolsonaro virá a Brasília após as eleições

Carolina Gonçalves - Agência Brasil

Quase 30 dias depois da eleição de Jair Bolsonaro, a futura primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Brasília pela primeira vez. O presidente eleito desembarca na capital na manhã de terça-feira (19), mas Michelle deverá chegar em outro vôo, ainda sem definição de horário e data.

Em Brasília, a agenda de Michelle deve incluir um casamento e ainda visita a Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República que fica a menos de 20 minutos da região central da capial federal. O local com característica de veraneio reúne uma casa principal e uma de hóspedes com seis quartos cada.

Granja do Torto

O presidente Michel Temer ofereceu a Bolsonaro e sua família para dispor da residência durante o período de transição até 1º de janeiro, como outros presidentes fizeram. Depois da posse a família decidirá se permanece no local ou se muda para o Palácio da Alvorada, inaugurado em 1958.

A Residência Oficial da Granja do Torto já serviu de morada para alguns presidentes como João Goulart, João Baptista Figueiredo, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Casamento

A expectativa é que na quinta-feira (22) à noite, Michelle Bolsonaro vá ao casamento do ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, confirmado para a Casa Civil no governo Bolsonaro.

Onyx se casará com a noiva Denise, em uma cerimônia reservada, em Brasília. Ainda não está confirmado, mas são esperados bispos da Igreja Sarah Nossa Terra.

Perfil

Filha de Maria das Graças Firmo Ferreira e do cearense Vicente de Paulo Reinaldo, motorista de ônibus aposentado, Michelle Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, de 38 anos, nasceu na Ceilândia, uma das maiores regiões administrativas do Distrito Federal. Ela sucederá Marcela Temer como primeira-dama a partir de 1º de janeiro de 2019.

Michelle participa de ações de apoio social voltadas principalmente para pessoas deficientes. Desde a eleição de Bolsonaro, ela deu declarações à imprensa manifestando sua vontade de intensificar esse trabalho como primeira-dama e dedicar sua atenção também aos moradores do sertão nordestino e de povos ribeirinhos.