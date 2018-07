Pela primeira vez no ano, demissões superam contratações no Brasil

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em 2018, as demissões superaram as contratações no mercado de trabalho formal em junho.

O resultado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ficou negativo em 661 vagas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (20).

A Folha de S.Paulo revelou que o governo tem incluído os intermitentes na estatística de emprego mesmo sem saber se de fato trabalharam. Desde novembro, os contratos de intermitentes têm aumentado o resultado geral do Caged.

Essa modalidade, criada pela reforma trabalhista, também é conhecida como zero hora, já que não prevê uma jornada fixa.