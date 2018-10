Pela Sul-Americana, torcida organizada pede trégua à diretoria do Atlético 

Silvio Rauth Filho

A Associação de Sócios e Torcedores do Atlético – ASTA enviou um ofício à diretoria do Atlético Paranaense, nessa segunda-feira (dia 29), pedindo uma trégua nas proibições impostas pela diretoria do clube. A carta pede a liberação de materiais e adereços dentro da Arena da Baixada nos jogos da Copa Sul-Americana. A ASTA é formada pelos grupos: Os Fanáticos, Ultras 1992, Furacão Chopp, Furacão Leminski, Mosaico Furacão, Metal Baixada, Sangue Forte, Atleticanismo e Andarilhos.

O texto publicado na página da ASTA explica. “Juntos pela Sulamericana! Motivados em fazer uma grande festa nos 3 jogos restantes da Sul-Americana, protocolamos hoje um requerimento ao Clube solicitando uma trégua nas proibições e vetos a adereços dos torcedores. Assinam este requerimento Gilmar Alves - diretor da Torcida Os Fanáticos e Renato Martins - vice presidente da Asta”, diz o comunicado.

A carta pede que sejam liberados todos os adereços para todos os setores, para qualquer torcedor (e não apenas de organizadas), nas partidas pela Copa Sul-Americana. O documento afirma ainda que a torcida Os Fanáticos se compromete a acessar o estádio por outro portão que seja determinado pelo clube, para não atrapalhar interesses comerciais do clube, e para ficar no setor Buenos Aires Inferior.

O clube tem permitido a entrada de materiais, como faixas e instrumentos, só no Setor Coronel Dulcídio superior, atrás de um gol.

O último pedido da torcida é que o ônibus com os jogadores, no dia do jogo, faça a aproximação pela Madre Maria dos Anjos, para uma “calorosa recepção”, segundo o ofício.

INGRESSOS

Torcedores do Atlético fizeram filas por ingressos para o jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, quarta-feira (dia 31) às 21h45, na Arena da Baixada. A maior procura era por ingressos promocionais: troca de 15 apostas da Timemania (equivalente a R$ 30) por um ingresso para o Setor Brasílio Itiberê Superior ou Getúlio Vargas Superior. Essa carga promocional acabou no início da tarde dessa segunda-feira (dia 29).

Os ingressos antecipados, até terça-feira (dia 30), custam R$ 70 ou R$ 80, conforme o setor. Os valores sobem para R$ 100 em todos os setores na quarta-feira, dia do jogo.