Penguin Random House compra controle majoritário da Companhia das Letras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Penguin Random House, maior grupo editorial do mundo, passará a ter controle majoritário da Companhia das Letras -em 2011, o grupo havia comprado participação de 45% na editora brasileira.

Apesar dos inúmeros boatos nos últimos anos de que Luiz Schwarcz, fundador da casa, preparava uma aposentadoria, ele continua na Companhia das Letras como presidente.

A negociação foi antecipada, no começo de setembro, pela coluna Painel das Letras. O presidente da Penguin Random House, Markus Dohle, havia afirmado, em evento para investidores na Alemanha, que entre seus planos para 2018 estava assumir o controle da Companhia das Letras.

"Queremos dar outro passo importante no Brasil, onde pretendemos ganhar participação majoritária na Companhia das Letras", disse.

O desejo foi tornado público em março, num evento da Bertelsmann, conglomerado de mídia alemão que tem o controle da Penguin.

A frase passou em branco pela imprensa internacional especializada, mas ficou registrada em um boletim do site "Publisher's Marketplace", plataforma com informações de mercado. Procurada pela Folha à época, a Companhia das Letras não havia movimentação concreta, nem em um horizonte próximo, de qualquer mudança no arranjo societário da editora.

A aquisição coloca a Companhia das Letras em posição de vantagem diante de outras editoras, no meio da forte crise econômica que atinge o mercado editorial. Nos últimos anos, as duas principais redes de livrarias do país, Cultura e Saraiva, vinham atrasando pagamentos aos editores.

Na semana passada, a Cultura entrou em recuperação judicial. Já a Saraiva anunciou, nesta segunda (30), o fechamento de 20 lojas.