Peninha em setembro no Restaurante Toscana

Redação Bem Paraná com assessoria

O Restaurante Toscana, um dos mais tradicionais da cidade, programou um setembro bem animado. A Banda Denorex 80, já está com a data marcada para mais uma apresentação inesquecível na casa. Desta vez, na sexta-feira, dia 21 de setembro. A banda promete muita música boa sucesso dos anos 80.

Já o sábado dia 22 de setembro, a festa animada fica por conta da escola de dança Disco Dance Company, uma noite assinada, mas aberta ao público. A música será com a Banda Toscana. No repertório variados ritmos que incluem rock, e muito pop dos anos 80 entre outros. Ingressos promocionais por R$ 20,00. O buffet no sábado custa R$ 65,00 por pessoa.

A grande atração do mês será com o cantor Peninha no dia 29 de setembro, que traz para Curitiba um show especial com os maiores sucessos da carreira do cantor. Músicas compostas por ele já foram gravadas por cantores como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, Alexandre Pires, entre outros. A canção "Sonhos", seu maior sucesso, além de ter sido interpretada por Caetano Veloso, Paulinho Moska e Elymar Santos, foi regravada também em outros idiomas. Um dos seus maiores sucessos é a música Sozinho.

No repertório, clássicos como Sozinho, Sonhos, Por Nós dois,Alma Gêmea, Minha Vida, Seu jeito de amar, entre outros sucessos. Com a mesma alegria e voz inconfundível, Peninha promete um show inesquecível para os fãs paranaenses. Após a apresentação, a Banda Toscana assume o restante da noite. Os ingressos estão disponíveis ainda promocionais e variam em 3 setores: Ouro - R$ 100,00, Prata - R$ 90,00 e Bronze - R$ 80,00. Para o 1º Lote os valores mudam para: Ouro: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia); Prata: R$ 180,00 (inteira)/R$ 90,00 (meia) e Bronze: R$ 160,00 (inteira)/R$ 80,00 (meia). O Buffet custa R$ 50,00 por pessoa e é composto de opções de massas, saladas, carnes e deliciosos acompanhamentos.

Informações

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h). Ou no link https://www.diskingressos.com.br/event/moacir_franco. É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Sobre o Toscana

O Restaurante Toscana, tradicional em Curitiba, é especializado em serviço de buffet ou a la carte. Possui sempre a melhor música, proporcionando assim a todos os clientes o prazer de comer bem com diversão. Com decoração moderna, o Toscana Restaurante Show é a perfeita opção para qualquer tipo de evento. Ambientes climatizados e independentes têm toda a estrutura necessária para fazer do seu evento um momento inesquecível. A capacidade total é de 800 lugares sentados, sendo 300 no salão térreo com DJ e 500 lugares no salão superior com música ao vivo, ambos com pista de dança.

A história

Na década de 70, imigrantes italianos vindos da região da Toscana, na Itália, instalaram-se em Santa Felicidade. Para homenagear a terra natal, deram ao restaurante, que fundaram em outubro de 1975, o nome de Toscana. Atualmente, além de atender ao público individual, com serviços a la carte e música ao vivo, especializou-se em diversos tipos de eventos e serviços de buffet personalizados.

Restaurante Toscana

Avenida Manoel Ribas, 5761 - Santa Felicidade

Abertura: Quintas, Sextas e Sábados

Abertura da casa: 20h

Buffet Servido: 21h

Início Banda: 22h

http://restaurantetoscana.com.br/