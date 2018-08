Pennywise é confirmado em Curitiba no festival We Are One Tour

Redação Bem Paraná

A banda californiana de punk rock Pennywise foi confirmada como a principal atração do festival We Are One Tour 2018. O evento, que vai passar por São Paulo, Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile), aporta em Curitiba no dia 02 de dezembro, na Sociedade Abranches.

O Pennywise se apresentaria em Curitiba no dia 14 de maio de 2017, na Live Curitiba, mas o show acabou sendo cancelado. Para a alegria dos fãs, eles retornam à capital paranaense para comemorar os 30 anos de carreira. O line-up do festival conta também com as bandas canadenses Comeback Kid e Belvedere.

Os ingressos variam de R$100,00 (meia-entrada) e R$200,00 (inteira), para o 1º lote, e estão à venda no link https://pixelticket.com.br/eventos/2469/we-are-one-tour-2018-curitiba

Serviço

We Are One Tour 2018

Pennywise, Comeback Kid e Belvedere

Quando/onde: 02/12, na Sociedade Abranches (R. Mateus Leme, 5932 - Abranches)

Horário: 17:00 - 22:00

Ingressos:

PISTA:

1º Lote - R$ 100,00 (Meia entrada estudante / Ingresso Promocional)

2º Lote - R$ 120,00 (Meia entrada estudante / Ingresso Promocional)



1º Lote - R$ 200,00 (INTEIRA)

2º Lote - R$ 240,00 (INTEIRA)



CAMAROTE:

1º Lote - R$ 150,00 (Meia entrada estudante / Ingresso Promocional)

1º Lote - R$ 300,00 (INTEIRA)



COMBO

R$35,00 - Camiseta exclusiva da We Are One Tour 2018 + Poster Exclusivo + Pack de Adesivos Exclusivo



Ingressos físicos:

Loja Nayp - Omar Shopping (A partir de 20/08/2018 | Segunda Feira)



* Os ingressos são limitados