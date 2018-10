"Penso em jogar ano que vem e espero que seja no Corinthians", diz Danilo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói do Corinthians na vitória apertada sobre o Bahia, o meia Danilo disse nesta terça-feira que tem o desejo de continuar no clube na próxima temporada. Já é certo que o jogador de 39 anos continuará na ativa, mas o tema ainda não foi definido pela diretoria corintiana.

"Eu fiquei muito tempo parado sem jogar. Hoje estou 100%. Eu penso em jogar o ano que vem ainda e espero que seja aqui. A principio agora vamos pensar nesses jogos para sair de vez lá de baixo. Vamos pensar grande e pensar jogo a jogo para ganhar. Renovação a gente deixa para o fim do ano", disse Danilo em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava.

O atleta também falou sobre a rotina de treinos e ressaltou que o ritmo de jogo é essencial para mantê-lo bem fisicamente. "Não tem muito segredo, é fazer fortalecimento, a preparação, ir para o campo e treinar. Para os jogadores mais velhos o ritmo é ainda mais fundamental. Se ficar fora de treino com certeza vai faltar gás no jogo", ressaltou.

Pouco utilizado na temporada 2018, Danilo voltou a falar sobre oportunidades na equipe do técnico Jair Ventura. Nas últimas partida, o treinador optou por Emerson Sheik como o atacante mais avançado -ele deu lugar ao meia no intervalo da partida diante do Bahia.

"Não tem nada definido ainda. Vou buscar meu espaço, tenho de estar bem e agoranão vai ser diferente. A gente sabe que tem muitos jogadores. Vamos ver o que ele vai definir", afirmou.

O meio-campista, que fez os dois gols da vitória em Itaquera e já acumula 352 jogos com a camisa do Corinthians, frisou também que pretende continuar no futebol depois de se aposentar dos gramados.

"De um tempo para cá que venho pensando nisso, se vou continuar no futebol. O futebol precsia de mais ex-jogadores. Tenho 19 anos de carreira, experiência, antes não queria, mas de um tempo para cá venho pensando em ajudar. O futebol precisa muito", disse Danilo.