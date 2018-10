Pentacampeão, Hamilton ganha parabéns de famosos e abraço de Vettel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O britânico Lewis Hamilton recebeu uma mensagem do ator e amigo Will Smith assim que cruzou a linha de chegada em quarto no Grande Prêmio do México, neste domingo (28), e garantiu o pentacampeonato mundial de Fórmula 1.

"É assim que se faz! Assim como eu te ensinei!", disse o astro norte-americano no rádio da Mercedes. No ano passado, outro amigo famoso de Hamilton, o atacante brasileiro Neymar, já o havia parabenizado em áudio pelo tetra.

Hamilton levantou a torcida fazendo "zerinhos" ainda na pista e depois ao deixar o carro. Ao se preparar para dar entrevista ao ex-piloto David Coulthard, foi saudado por Sebastian Vettel, da Ferrari, com quem brigou pelo título neste ano.

Depois de protagonizarem momentos tensos ao longo da temporada, os dois se abraçaram e trocaram algumas palavras, para delírio das arquibancadas, que atendeu ao pedido do britânico por aplausos ao alemão.

"É um sentimento muito estranho.[O campeonato] Não foi vencido aqui, foi vencido com muito trabalho ao longo de todas as corridas. Fangio também fez isso com a Mercedes, então é incrível", disse Hamilton, citando o argentino a quem igualou como pentacampeão.

"Não é um dia fácil. Parabéns para o Lewis e à sua equipe. Eles fizeram um trabalho incrível. Eu teria amado ter adiado esta disputa, mas obviamente não foi o que ocorreu", declarou Vettel.