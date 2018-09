Pepê, da dupla com Neném, fala sobre caso de racismo no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pepê, 43, da dupla Pepê e Neném, relembra nesta terça-feira (11) um caso de racismo que sofreu em uma padaria do Rio de Janeiro. "Fui pedir uma pizza. Acho que o cara não me reconheceu e olhou para mim, assustado, com medo. Não entendi nada", disse em entrevista ao talk show Luciana By Night, que vai ao ar às 23h pela RedeTV.

A cantora contou que o atendente negou haver pizza no estabelecimento, disse que a loja estava fechada e pediu para que ela se retirasse. "Eu disse: 'Mas moço...' e meus olhos foram enchendo de água. 'Só vim pedir uma pizza.' Comecei a ficar nervosa, gaguejar. [...] Cheguei em casa chorando, derrotada."

Pepê também disse que Neném ficou brava com o acontecimento e a fez voltar na padaria, junto a ela. "Chegou lá falando: 'Qual desses aqui que te falou aquilo?'. Disse para ele: 'Olha só, meu amor, não é porque é Pepê e Neném, não. Vim aqui porque você não tem o direito de desrespeitar as pessoas. Você sabe o que você fez? Isso é racismo'", contou.

Na entrevista, Neném, 43, também comentou sobre a maternidade. Há nove meses, ela teve Valentina. "Nasci para ser mãe e não sabia. Estou sendo uma mãezona porque é muito gostoso. Se eu pudesse teria vários [filhos], só que por enquanto não. É muito caro. Cuidar de criança, a gente acha que é brinquedo, mas não é brinquedo, não", contou.

Pepê e Neném é uma antiga dupla de cantoras, formada pelas irmãs gêmeas Potiara da Silva Oliveira e Potiguara da Silva Oliveira, e que ficou em atividade até 2000. As duas lançaram em 1999 seu primeiro álbum, que chegou a levar um Disco de Ouro. Fizeram sucesso especialmente com a música "Mania de Você", e chegaram a se apresentar em diversos programas de televisão.