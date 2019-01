Peppino di Capri comemora 60 anos de carreira com participação de Zizi Possi

Redação Bem Paraná, com assessoria

O cantor e compositor italiano Peppino di Capri volta a Curitiba no dia 19 de março, terça-feira, às 21 horas, para uma única apresentação no Guairão (Praça Santos Andrade, s/nº). No show Peppino di Capri Per Amore, com participação especial da cantora Zizi Possi, ele vai mostrar ao público curitibano um restrospecto de sua carreira musical com 60 anos de estrada. Para alegria de seus inúmeros fãs, que sempre lotam seus shows por aqui ele vai relembrar os grandes sucessos que marcaram sua carreira como "Roberta" e a balada "Champagne". Ao lado da cantora brasileira ele vai relembrar "Per Amore" e uma seleção de canções ainda guardadas a sete chaves. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br).

Quando o tema é música italiana, torna-se inevitável citar o nome de Peppino di Capri. E não é para menos. Há mais de 60 anos, este cantor cujo nome de batismo é Giuseppe Faiella mostra ao mundo o inesgotável poder das canções românticas de um jeito próprio e inimitável. Nascido na Ilha de Capri em 27 de julho de 1939, Peppino di Capri entrou nas paradas de sucesso pela primeira vez em 1958, com a canção "Malatia". Ele e seu grupo Rockers procuravam misturar a música napolitana de seu país com rock, twist, mambo, jazz e outros ritmos, dando um ar mais jovial e cativante a suas canções.

Peppino di Capri é sinônimo de música italiana romântica de sucesso. Há seis décadas, ele nos brinda com deliciosas canções celebrando o amor, embaladas em belas melodias e arranjos delicados e envolventes. Tem em seu songbook mais de 500 canções, boa parte delas hits inesquecíveis em todos os cantos do planeta. Um verdadeiro craque nessa área!

Peppino di Capri sempre atrai um grande número de fãs quando se apresenta no Brasil, onde cantou pela primeira vez em 1961, no Teatro Record. Suas marcas por aqui são shows com lotações sempre esgotadas e o público literalmente inebriado com a intensidade de sua devoção à boa música e ao romantismo.

Peppino ama o Brasil e sempre elogia o nosso povo, que define como "musical e caloroso". Nos anos 1970, quando se apresentou no Canecão, no Rio de Janeiro, ao ver na plateia Toquinho, Vinicius de Moraes e Tom Jobim, cantou nervoso, suando muito no palco. Depois, no camarim, Vinicius e Tom tranquilizaram o rapaz de 30 e poucos anos na época, dizendo serem seus fãs.

O astro italiano adora a musica de Toquinho-seu amigo há cinco décadas - com quem sempre mantém contatos toda vez que o artista brasileiro se apresenta na Itália. Ele admira Roberto Carlos e Caetano Veloso, e fica feliz ao ouvir Zizi Possi pelas suas esplendidas interpretações das musicas napolitanas.

Serviço: Per Amore – Show com o cantor italiano Peppino di Capri. Participação especial Zizi Possi. Única apresentação dia 19 de março. terça-feira, às 21 horas, no Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº). Os ingressos custam R$480 (plateia premium Vermelha), R$ 440(plateia Vip Azul), R$400 (plateia central Laranja) , R$340 (platéia lateral Amarela), R$320 (1º balcão Roxo), R$280 (1º balcão Verde), R$240 (2º balcão Azul Claro) e R$200 (2º balcão Laranja Claro) – preço de inteira - + R$6 (seis reais, referente a taxa de conveniência cobrada pelo Disk Ingressos.

Aceita-se cartões de créditos. Não serão aceitos cheques.

Ingressos na bilheteria do teatro ou nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Paladium e Estação, pela internet(www.diskingressos.com.br) ou por telefone Disk-Ingressos 3315-0808. Informações: 3304-7900 e 3304-7982. Duração: 1h30. Classificação indicativa: Livre.