Pequeno gênio termina o ensino médio aos oito anos e se prepara para entrar na faculdade

Rodolfo Kowalski

Um menino com apenas oito anos deveria estar terminando o 2º ano do colégio. Mas Laurent Simons, um jovem gênio belga, com QI de 145, acabou de sofmar no ensino médio após completar seis anos de estudo em apenas um ano e meio.

Nascido na cidade de Ostend, na Bégica, o menino mudou-se para Amsterdã, na Holanda, aos quatro anos de idade. Agora, curte dois meses de férias para poder então entrar na faculdade - ele ainda decidirá se será cirurgião, astronauta ou se trabalhará com algo relacionado à informática.

O menino diz gostar principalmente de matemática, por ser um campo vasto, com estatística, geometria, álgebra... A família, por sua vez, apenas aguarda pela decisão do pequeno, que agora poderá, nas palavras dos pais, "finalmente decolar e fazer o que gosta".

"Para ele era difícil brincar com as outras crianças. Ficava observando como as coisas eram feitas. Fazia tudo de forma diferente. Não sabia o que fazer com os brinquedos", disse o pai Alexander. "Estamos muito orgulhosos e felizes por ele", complementou.