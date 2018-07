Pequeno Príncipe abre inscrições para programa de estágio

Redação Bem Paraná com assessoria

As inscrições para o maior programa de estágios do 3.º Setor no Brasil, Jovens Talentos, já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 5 de novembro pelo link: www.pequenoprincipe.org.br/jovenstalentos. A oportunidade é para jovens de 17 a 24 anos, de Curitiba e São Paulo. A iniciativa do Complexo Pequeno Príncipe tem como objetivo propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos estagiários com foco em resultados e metas ousadas.

A seleção ocorrerá de 6 de novembro a 6 de dezembro, com o início das atividades previsto para 29 de janeiro. O estágio dura um ano e tem como cursos de interesse comunicação social, administração, marketing, economia e engenharia de produção. Porém, universitários de outras áreas de formação também podem se inscrever. Os jovens que se destacarem têm a oportunidade de integrar a equipe de Novos Projetos ou alguma outra área do Complexo.

Criado em 2009, o programa de estágios Jovens Talentos já contou com mais de 10 mil inscritos e 207 universitários foram selecionados. Com o trabalho desempenhado, os estagiários já impactaram milhares de empresas e fizeram a diferença na causa da saúde infantojuvenil.

Área de Novos Projetos

Criada em 2006, apoia o desafio de atrair investimentos de empresas e pessoas físicas para viabilizar projetos na área da saúde, modernização hospitalar, pesquisa científica, educação e cultura. É referência em captação de recursos do 3.º Setor no Brasil e já viabilizou o engajamento de milhares de empresas investidoras de todo o país, de diferentes segmentos da economia, para o Pequeno Príncipe.