‘Percebi que fui criado para ser um machista’, diz José Loreto 

José Loreto, que atualmente está na novela ‘O Sétimo Guardião’, na Globo, diz que participar do elenco de ‘Amor & Sexo’ o fez repensar sobre os assuntos discutidos no programa. Para ele, sexo é assunto para ser falado nas escolas. “Percebi que fui criado para ser um homem machista e que era preciso desapegar de coisas que na adolescência eram lei. Precisamos de igualdade, dar voz aos gêneros, diversidade”, disse em entrevista à revista “GQ” em edição que chega às bancas hoje. Pai de Bella, filha que teve com a atriz Débora Nascimento, Loreto já interpretou diversos personagens na dramaturgia, seja no cinema ou na televisão. O ator caiu no gosto do público ao fazer o personagem Darkson na novela ‘Avenida Brasil’ (2012). Foi nesse trabalho que ele conheceu Débora. “Foi um encontro de almas, paixão avassaladora que se transformou em amor e em família”, afirmou. Na entrevista, o ator também fala sobre como lida com o diabetes, síndrome diagnosticada quando ele tinha 14 anos. “Fui fazer uma visita a crianças diabéticas em um hospital e me dei conta de quão pouca informação e falta de acesso as pessoas têm.”

Em Brasília

Túlio Gadêlha encontra Alexandre Frota e revela pedido de desculpas do ator

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes e deputado federal eleito pelo PDT-PE, mostrou em seu Instagram um encontro com seu futuro colega de Câmara, Alexandre Frota (PSL-SP), ontem, um dia antes de tomarem posse de seus mandatos. “Olha quem veio sentar ao meu lado para dialogar. Fui surpreendido por um pedido de desculpas de Frota. Estamos em campos opostos, mas não precisamos conviver com o ódio”, escreveu Túlio. Em seu Twitter, Frota também publicou um registro do encontro: “Fui até a mesa dele e perguntei se ele tinha algo contra mim. Ele respondeu que não, e aí conversamos. Vamos tocar o Brasil, ele de um lado e eu de outro, mas com educação. Valeu, Túlio.” Há pouco mais de um mês, no fim de 2018, Gadêlha afirmou que levaria Frota à Justiça por conta de um tuíte feito por ele em tom pejorativo com a frase “só podia ser de Pernambuco”. Frota, no caso, era acusado de xenofobia.

Nos EUA

Marido da cantora Pink ensina filha de 7 anos a atirar e causa polêmica

O marido da cantora norte-americana Pink, Carey Hart, gerou polêmica no Instagram ontem, ao deixar a filha do casal, Willow, de 7 anos, atirar com um rifle, nos Estados Unidos. “Ela está ficando muito boa e consegue atingir uma placa de 30 centímetros a 30 metros de distância. Willow está ficando muito boa”, afirma. A publicação gerou uma reação positiva de alguns internautas, mas algumas pessoas não gostaram da atitude do pai. “É por isso que os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo por tragédias com arma de fogo”, analisou um internauta.

Música eletrônica

Warung Day Festival em Curitiba será em 13 de abril

Perto de abril, fãs de música eletrônica de toda a América Latina aguardam a chegada do “Melhor Dia do Ano”. A 6ª edição do Warung Day Festival aporta em Curitiba no dia 13 de abril (sábado), novamente com a Pedreira Paulo Leminski como palco. O WDF tem 13 horas de música e mais de 20 artistas tocando simultaneamente em três palcos na Pedreira. Já estão confirmados Anna, DJ Koze, Gerd Janson, Joris Voorn, Lee Foss & Anabel Englund, Oliver Koletzki, Pig & Dan, Rødhåd, Albuquerque, Conti & Leozinho, Danee & Edu Schwartz, Eli Iwasa, Gabe (Live), Gui Boratto, Gui Scott & Caio T, Phil Mill & Barbara Boeing e Renato Ratier. Os ingressos já estão à venda no site do Warung Day Festival e nas ticketeiras Blueticket, Alô Ingressos e EventBrite. Os valores variam entre R$ 140 e R$ 590.

Repercussão

DiCaprio comenta rompimento de barragem em Brumadinho

O ator Leonardo DiCaprio se posicionou sobre o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em seu Instagram na última quarta-feira (30). DiCaprio repostou fotos e um texto publicados inicialmente pelo Greenpeace. Nas imagens, é possível ver um carro perdido em meio à lama e outros momentos do prejuízo causado. Já o texto postado pelo ator aborda o rompimento da barragem que “liberou quase 13 milhões m³ de lama tóxica e sofrimento” e ocorreu apenas três anos após o desastre de Mariana. “Governos e corporações precisam parar de colocar lucros acima da vida de pessoas e da natureza”, conclui.

Níver do dia

Marco Pigossi

ator brasileiro

30 anos