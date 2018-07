Perícia em toboágua pode ficar comprometida após morte no Beach Park

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O toboágua onde o radialista Ricardo José Hilário Silva se acidentou e morreu no último dia 16, no Beach Park de Aquiraz, no Ceará, passou por duas perícias. Uma das análises foi feita no dia do acidente, e outra na terça (17). Como o local não estava mais preservado, o resultado da perícia pode ficar comprometido.

Por telefone, a Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará), informou que a primeira análise pericial foi feita no corpo da víima e na estrutura do brinquedo.

A segunda perícia, complementar, foi realizada novamente no toboágua. A Pefoce admitiu ainda que a segunda análise foi feita com o local do acidente não mais preservado.

O promotor Rodrigo Merli Antunes, do Ministério Público de Guarulhos, afirmou que a perícia "perde o valor" se for feita em um local já adulterado, como aconteceu com a segunda análise feita no Beach Park após o acidente.

"O inquérito está a cargo do delegado. Ele é o 'presidente' da investigação e se quiser voltar ao local, ele volta e chama os peritos de novo. Claro que, sem preservação, a coisa perde um pouco o valor", afirma.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, os laudos podem ser concluídos em um mês, "podendo ser prorrogado [o prazo] por mais 30 dias devido à perícia complementar", diz trecho de nota.

A secretaria não se manifestou sobre a realização da segunda análise no toboágua.

O corpo de Ricardo Hill -como era conhecido o radialista- foi liberado na noite de anteontem, sendo transportado do Ceará até o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP). De lá, foi encaminhado até Sorocaba (99 km de SP). Ele foi enterrado nesta quarta (18).

No dia do acidente, a mulher e a filha de Ricardo Hill seguiam logo atrás dele no toboágua.

O radialista e mais três pessoas estavam no brinquedo "Vainkará", quando a boia em que ocupavam virou, fazendo com que Ricardo Hill batesse a cabeça na estrutura do brinquedo, provocando sua morte, já próximo à piscina. As outras três pessoas passam bem.

Segundo o atestado de óbito, feito em Aquiraz, a vítima morreu de traumatismo crânio encefálico, por instrumento contundente, associado a trauma raquimedular (lesão traumática na coluna vertebral).

O cunhado do radialista, o comerciário Luís Antonio Silva, 52, foi ao Ceará auxiliar a irmã, Luciane Silva, 40, na liberação do corpo de Ricardo.

"Ela testemunhou o marido sendo socorrido na piscina, cheia de sangue". A filha do casal, de 8 anos, também viu o pai, inconsciente, sendo encaminhada ao ambulatório do parque aquático.

Hill e Luciane eram casados há 15 anos.

RECÉM-INAUGURADO

O Beach Park afirmou que possui alvará de funcionamento e que foram realizados testes no brinquedo onde ocorreu o acidente.

O toboágua foi inaugurado no último sábado e custou R$ 15 milhões. O brinquedo tem 150 metros de descida e paredes de 90 graus, trazendo a proposta de gravidade zero.