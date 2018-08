Perícia em viatura deve definir se acidente foi culposo ou doloso 

Da Redação Bem Paraná

Uma perícia no veículo da Polícia Militar envolvido no acidente do dia 31 de julho, na Linha Verde, e que matou quatro mulheres, deve definir o inquérito da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), se o acidente que provocou as mortes foi culposo (sem intenção) ou doloso (onde se corre o risco). Segundo o delegado da Dedetran, Vinicius Carvalho, por enquanto o caso é tratado como culposo, mas a perícia pode definir a velocidade da viatura no momento do acidente, o que pode mudar o grau no inquérito.

O delegado também afirmou, ontem, que os policiais que vinham na viatura mentiram sobre estarem em atendimento a uma ocorrência. Informações da PM contradizem o depoimento dos policiais. Testemunhas também disseram que a viatura vinha sem sirene ou giroflex ligados.

O 20º Batalhão da PM esclarece que ainda não recebeu oficialmente as informações dos autos da Dedetran, e só poderá tomar medidas técnicas, jurídicas e administrativas cabíveis, bem como se pronunciar, após o recebimento deste processo e da conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) que ocorre internamente (paralelo ao criminal).

No dia 31 de julho, o carro da polícia seguia pela canaleta da Linha Verde, sentido Atuba, próximo ao viaduto da Avenida Comendador Franco, no bairro Jardim Botânico, quando o motorista perdeu o controle da direção e acertou quatro vítimas, que estavam em um ponto de ônibus. Após atropelar as pessoas, a viatura cruzou a pista e acertou dois carros que trafegavam no sentido contrário. Para a polícia, o motorista do veículo policial disse que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um pedestre.

Quatro mulheres morreram: as operadoras de telemarketing Fabiana Maria da Silva, de 29 anos, e Franciele Aparecida dos Santos, de 33 anos; a comerciante Vergínia Gouvea Enes, de 67 anos, e a atendente Elizandra Maltezo Araújo Lustoza, de 32 anos.