Período de férias escolares registra aumento no número de acidentes entre crianças

Redação Bem Paraná, com assessoria

As férias de verão, apesar de adoradas pelos pequenos, são o período com a maior ocorrência de acidentes domésticos entre as crianças. Segundo o Ministério da Saúde, anualmente cerca de 3,8 mil crianças morrem no Brasil vítimas deste tipo de acidente e 117 mil são hospitalizadas na rede pública. Durante as férias escolares o número de internações aumenta cerca de 10%.

Dentre os traumas mais populares estão aqueles causados por quedas bruscas, como tombos durante a utilização de bicicletas, skates, patins e outros brinquedos com rodinhas, e as queimaduras de primeiro e segundo grau. A Vuelo Pharma, empresa do segmento de saúde e bem-estar, observa o aumento das ocorrências e também da demanda por produtos e serviços relacionados ao tratamento de traumas dessa natureza, especialmente os de difícil cicatrização.

A Vuelo é especializada no tratamento de lesões da pele em crianças e adultos. Entre seus principais produtos está a Membracel, curativo isento de adesivos, atóxico, com textura extremamente fina e com alta resistência no estado úmido. Uma de suas vantagens está no fato de acelerar o processo de cicatrização da pele. Além de não precisar ser trocada diariamente, na maioria dos casos uma única membrana é suficiente até que a pele esteja 100% cicatrizada. O produto também reduz a dor do paciente por isolar as terminações nervosas. O item é extremamente eficaz tanto em casos de queimaduras quanto em lesões por tombo ou pancada.

Em um acidente causado por uma queda de patins, Victória Moog, de 8 anos, sofreu uma escoriação profunda no joelho. "Foi feita a limpeza do ferimento e aplicada a Membracel. A limpeza diária foi realizada pela própria Victória, contando com acompanhamento de um adulto", conta a mãe, Larissa Moog. Em apenas sete dias e com uma única aplicação da membrana a ferida estava curada. "A recuperação foi rápida e indolor. A eficácia aliada à facilidade de aplicação e limpeza tornam esse um dos melhores curativos na área de escoriação", completa Larissa.

A Membracel foi criada pelo engenheiro João Carlos Moreschi e consiste em uma membrana de celulose cristalina capaz de substituir temporariamente a pele, regenerando-a de maneira mais rápida e eficaz. "É uma excelente opção para o tratamento de lesões na pele e pode ser usado em crianças de todas as idades" explica Thiago Moreschi, diretor da Vuelo Pharma, responsável pela produção da membrana. Ele lembra que a tecnologia usada pela empresa curitibana é patenteada e, portanto, inédita nos mercados nacional e internacional.