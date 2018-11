Perlla deixa "A Fazenda" após disputar a preferência do público com Rafael Ilha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Perlla foi eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira (18) após disputar a preferência do público com Rafael Ilha. Ela teve 22,6% dos votos, contra os 77,3% do ex-Polegar.

A influencer Luane Dias também chegou a ser indicada para a roça desta semana, mas se livrou da berlinda após vencer a prova do fazendeiro com uma ajuda de Perlla. A cantora teve que escolher qual dos dois concorrentes beneficiar com uma peça da maquete que eles montavam e optou por Luane, cedendo a ela a vitória.

Luane tentou preparar a amiga, na noite desta quinta, para o momento da eliminação. "É horrível. Eu chorei, imagine você que chora à toa. Eu tentei ao máximo me segurar, mas quando chega lá...", afirmou a influencer, que esteve na primeira roça. "Vou tentar me segurar pra ficar bem bonita", respondeu Perlla.

A formação dessa última roça aconteceu após uma sequência de desentendimentos dentro da sede. Em uma das discussões, Nadja Pessoa chegou a insinuar que o lutador Felipe Sertanejo já bateu na mulher. Outra briga envolveu Rafael Ilha, Luane Dias e Gabi Prado durante a votação de segunda (15).

No meio da discussão, Ilha foi acusado de não respeitar as mulheres da casa. "Ele articula contra as mulheres. Ele é tão péssimo que ele precisa diminuir as mulheres. Ele não tem potencial para bater de frente com homens", disse Luane, que acabou votando nele.

Após a discussão, Gabi Prado se desculpou com Rafael, que acabou chorando ao se justificar. "Acho desnecessário a gente fazer qualquer coisa por dinheiro, se ofender desenfreadamente por dinheiro. Por que já é difícil estar aqui. É um jogo, daqui a pouco está todo mundo votando, você nos seus amigos, eu nos meus", disse ele.

Perlla foi a quarta eliminada na décima edição do programa. Antes dela, saíram Ana Paula Renault, Sandro Pedroso e Vida Vlatt. Essa última teve seu contrato com a Record rescindido depois de atender uma ligação e conversar com o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem saber que estava no ar.