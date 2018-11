Perlla, Rafael Ilha e Luane Dias são indicados para a Roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perlla, Rafael Ilha e Luane Dias foram os três indicados para a roça na noite desta segunda-feira (15), no reality A Fazenda (Record). Nesta terça (16), um deles ainda tem a chance de se tornar Fazendeiro.

A definição foi feita em votação aberta. Evandro Santo escolheu a cantora Perlla. Ele disse que, apesar de gostar muito dela, a escolheu por uma questão moral relacionada a Ana Paula Renault. "Eu ouvi uma conversa dela uma vez sobre proteger a Perlla", disse o peão.

No meio da discussão, Rafael Ilha foi acusado de não respeitar as mulheres da casa. Quem mais falou foi Luane. "Não precisa acontecer nada comigo, porque eu tenho empatia pelas outras pessoas. Toda vez que eu vejo o Rafael atacando alguma mulher, ele traz de volta todo esse fardo que já vivi na minha infância de violência. Ele articula contra as mulheres. Ele é tão péssimo que ele precisa diminuir as mulheres. Ele não tem potencial para bater de frente com homens", disse Luane.

Na hora da votação, Ilha escolheu Luane.

Antes da votação, João Zoli leu os poderes das chamas azul e vermelha. Ele ficou com o primeiro, que oferecia imunidade ou um prêmio de R$ 20 mil. O modelo quis ficar com o dinheiro.

Já a Chama Vermelha foi entregue por engano a Felipe Sertanejo. Zoli não entendeu que o poder colocaria a pessoa que estivesse na posse dele na baia. O lutador chegou a se assustar quando viu o que tinha acontecido, mas não se magoou com o amigo.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Evandro Santo - Perlla

Felipe Sertanejo - Nadja Pessoa

Caique Aguiar - Rafael Ilha

Catia Paganote - Rafael Ilha

Nadja Pessoa - Rafael Ilha

Aloísio Chulapa - Rafael Ilha

Rafael Ilha - Nadja Pessoa

Gabi Prado - Rafael Ilha

Fernanda Lacerda - Rafael Ilha

Luane Dias - Rafael Ilha

Perlla - Rafael Ilha

João Zoli - Rafael Ilha

Leo Stronda - Rafael Ilha