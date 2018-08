Pernambucana viraliza entre famosos com narrações inusitadas de coreografias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pernambucana Alcione Alves, 29, começou a narrar vídeos de coreografias meio ao acaso, para se divertir. Dois meses depois, seu perfil no Instagram já trazia a alcunha de rainha das narrações e suas descrições inusitadas de passos de dança pipocavam nas redes sociais de famosos como Preta Gil, Gloria Maria, Sheron Menezzes e Gabriela Pugliesi.

Alves, que é estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, usa vídeos de coreografias de famosos, como Anitta e David Brazil, e conterrâneos anônimos do Recife, como o dançarino Yrlan Souza, e intitula os passos com termos como "cruzamento de perna violenta", "quicada de aquecimento", "modelo abusada", "girada furacão", "tremida lateral", além de palavras que ela própria inventou como teile, laga e zaga.

Ela recebe os vídeos de amigos no celular, de seguidores no próprio Instagram ou navegando pela internet, caso das imagens que inspiraram a narração de Anitta. "A mensagem 'faz narração do meu vídeo' é o que mais eu recebo hoje. Se fosse fazer narração de todo mundo, não ia fazer mais nada", afirma.

Já os termos que discorre velozmente a cada passo são criações próprias. "Vêm da minha cabeça, da minha criatividade. São coisas que não existem e surgem para mim dependendo do dia", explica a pernambucana.

Os bordões são termos que usa com as amigas quando saem para dançar. "Teile, por exemplo, é tipo 'tome, amiga'. Já zaga e laga são as reboladas, é como se eu estivesse incentivando a pessoa a dançar. Sempre gostei de fazer isso com as pessoas."

Cada vídeo leva de duas a três horas para ser produzido. Ela usa dois celulares, seu próprio e o de sua mãe -em um deles vê a dança e no outro grava a narração. "Crio o nome de cada passo para que seja parecido com o movimento que a pessoa está fazendo. Assim não só eu como também qualquer um que veja a narração pode entender a referência. Além disso, preciso alinhar o movimento com a voz."

DE BRIGA DE RATO A FAVOR PARA DANÇARINO

As narrações começaram com um vídeo de uma briga entre ratos. A pernambucana recebeu no WhatsApp as imagens de dois ratos brigando e achou que seria curioso se alguém desse voz aos animais. Fez a montagem, postou em seu Instagram em novembro do ano passado e conseguiu pouco menos de 4.000 visualizações. "Era uma brincadeira, sem pretensão", conta Alves.

Meses depois, em junho deste ano, postou a primeira coreografia, do pernambucano Mateus, mais conhecido como Corpo, que passou de 160 mil visualizações até esta quarta (8). "Quando vi que fez sucesso e a galera pediu mais vídeos, fui fazendo", diz. Veio então o primeiro de dois vídeos com o dançarino e coreógrafo Yrlan, o que alçou a rainha das narrações às redes sociais dos famosos. Ela recebeu as imagens via mensagem de seus seguidores pelo Instagram, junto a muitos pedidos para narrar os passos.

"Eu disse para ele: 'Tá preparado pra chuva de likes que vou lhe dar? Você vai virar famoso em todo o Brasil'. Ele ficou todo empolgado", conta Alves. O vídeo, postado em 30 de julho, conseguiu quase 880 mil visualizações até esta quarta (8).

Os dois passaram a conversar e se tornaram amigos. Alves então fez outra proposta, uma nova narração para ajudar Yrlan a alcançar a marca de 15 mil seguidores. Missão cumprida -o vídeo colocado no ar há quatro dias já teve pouco mais de 480 mil visualizações até quarta (8), e o dançarino chegou aos 18,3 mil seguidores.

Alves diz não ficar surpresa ao ver suas interpretações nos perfis dos famosos ("a pessoa tem que ter muito pé no chão"), mas admite temer a pressão que vem com o sucesso nas redes sociais. "De certa forma, [o sucesso] me deu um medo. A pressão e a responsabilidade aumentam quando você tem milhares de pessoas te olhando", diz Alves.

Para a pernambucana, o sucesso ainda é muito recente e tudo continua uma grande brincadeira para os amigos. "Tenho facilidade de fazer humor, já fiz texto para youtubers locais. Eu sempre ajudava a galera e nunca fazia nada para mim. Decidi agora fazer uma coisa para mim."