Pernas em Off

Apesar do tórrido verão de 2018 não ser a melhor temporada para usá-las, uma vez ou outra é bom colocar uma calça comprida - e há quem as use sempre.

Os modelos de agora, que eu vejo pelas ruas, são todos mais amplos. Temos até o momento calça saroel, tão detestada pelos que acreditam que o vestir tem de estar ligado à uma sensualidade explícita e isso até me assusta.

Semana passada, fazia quase 40º, entrei num ônibus e à minha frente estava uma moça usando calça justa jeans. Só de olhar para ela fiquei fervendo. Volto para o momento onde me repito sempre: a roupa tem que se adequar ao lugar, espaço e tempo. O povo parece que perdeu essa noção ou nunca a teve. Para mim, é fundamental, por isso, as calças amplas são favoráveis e amigas dos verões elegantes. Em cima você pode colocar até mesmo um top bem pelado ou uma camisa de linho, seda e ficar bem corretinha com ela. Pode até colocar uma regata sem sutiã e experimentar a sensação libertadora de mostrar ou quase os seios publicamente. Acreditem: aqui na Europa, além de não dormirmos, a nudez das mulheres é tolerada, já que a dos homens é milenar e aplaudida.

Dicas para quem quer comprar as calças do ano: mais curtas para usar com sandálias altas ou chinelinhos. Mais compridas para usar com tênis ou rasteiras. Não esqueça que saltos altos devem ter uma proporção com elas, já com as amplas não ficam muito legais, a não ser que elas sejam saroel. Meu conselho: pega um espelho, faz umas fotos (antes de publicar, óbvio) e te autoanalisa. O mundo agradece!

Classica – A camisa branca e a calça preta são ótimas sempre. No verão, ela faz uma boa dobradinha e completa com as sandálias papette bem modernas. Nada como saber misturar e recriar fórmulas eternas para não errar no look.