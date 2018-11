PERSONACWB Conheça Jo Cardoso, bailarino e diretor das Sashas!

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

O PROJETO

O Persona Curitiba é um projeto audiovisual do Barulho Curitiba que visa contar as histórias de pessoas notáveis na cidade de Curitiba. Desde jovens que movimentam a política e a cena cultural até celebridades cotidianas. Nesses breves documentários, eles irão contar suas histórias, origens, trabalhos e aspirações. E é dessa forma que procuramos incentivar e notar os papéis da população ativa, mostrando a sua importância dentro da cidade e da história.

A PERSONALIDADE

Jo Cardoso tem 24 anos, é bailarino profissional, coreógrafo e diretor do grupo Sashas, já dançou com diversos famosos (incluindo a Anitta e a cantora Sofia), tem a própria linha de camisetas, foi um dos principais professores no Lineup do RIO H2K 2018, recebeu diversos prêmios, já dançou várias vezes nos Estados Unidos em competições internacionais e é uma das personalidades mais famosas de Curitiba. Seu currículo é tão extenso e brilhante que não cabe por aqui. Confira mais sobre o Jo e sua história no PERSONA CURITIBA de hoje!