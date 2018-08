Personagens da Turma da Mônica terão crossover com heróis e vilões da DC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mônica, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro vão encontrar parceiros inusitados nos quadrinhos a partir de dezembro, com capas e superpoderes. Isso por conta da parceria inédita entre a Maurício de Souza Produções, a DC Entertainment e a editora Panini, anunciada nesta sexta-feira (10).

O crossover acontecerá em sete revistas: Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem, que receberão heróis e vilões, como Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher-Gato e muitos outros membros da Liga da Justiça.

Segundo a editora Panini, os "traços editoriais das revistas serão todos desenhados pela Mauricio de Sousa Produções e os roteiros das histórias serão realizados em parceria pelas empresas, para unir os personagens em eletrizantes aventuras".

"Se você achava impossível misturar o universo do bairro do Limoeiro com as atmosferas de Metrópolis, de Gotham City e de Paradise Island, prepare-se para a grande surpresa que está por vir em nossas publicações", disse em nota Marco Lupoi, diretor de publicações da Panini.

O anúncio foi feito na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que termina neste final de semana. Também no evento, já tinha sido lançado o livro "MMMM - Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" (Melhoramentos), o primeiro crossover da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, e do Menino Maluquinho, de Ziraldo.