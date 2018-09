Personalidades comentam a morte de Angela Maria

Folhapress

Elza Soares

"Uma das maiores vozes do Brasil. Salva de palmas para essa rainha do rádio que infelizmente acaba de sair de cena. Brilhe nos palcos do céu."

Alcione

"Aprendi muito ouvindo Angela Maria cantar, e agora, junto com a saudade, ficam meus eternos agradecimentos por todas as coisas lindas que ouvi em sua voz."

Roberta Miranda

"Ídolo de minha mãe, que me ensinou a amar essa voz única. Que triste estou! E que honra ter sua voz solfejando 'Majestade o Sabiá'."

Elba Ramalho

"O adeus em vida não apagará toda a voz incomparável e a luz da eterna rainha, não só do rádio, mas da nossa música."

Fafá de Belém

"Obrigada, Angela Maria, a maior cantora nascida neste país!"

Michel Temer

"Lamento a morte da cantora Angela Maria, a nossa rainha do rádio, um dos ídolos que tanto influenciou grandes nomes da música popular brasileira."

Helio Flanders

"Triste pela partida de Angela Maria, cantora ímpar que ajudou a criar, para mim e para muitos, um imaginário real do que é a voz brasileira, num 'croonerismo' autêntico. Boa jornada, Maria Sapoti."