Perto da 6ª final da Libertadores, Grêmio recebe o River Plate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio enfrenta o River Plate nesta terça-feira (30), às 21h45, em busca de mais uma final da Taça Libertadores da América. Se pelo menos empatar em Porto Alegre, o time gaúcho chegará final do torneio pela sexta vez para tentar seu quarto título.

Caso a classificação se concretize, o Grêmio se igualará ao São Paulo como os brasileiros com mais finais do torneio sul-americano. Assim como os gaúchos, o time tricolor paulista tem três títulos da Libertadores, mas conta com um vice-campeonato a mais em sua galeria.

O primeiro título do Grêmio foi conquistado em 1983, quando Renato Gaúcho -o atual treinador- era um dos ídolos do clube ainda em início de carreira. Depois, vieram os troféus de 1995, com Luiz Felipe Scolari como comandante, e o de 2017.

Os vice-campeonatos do Grêmio aconteceram em 1984, perdendo para o Independiente na final, e o de 2007, diante do Boca Juniors.

A vantagem no duelo contra o River Plate foi adquirida na partida de ida, em pleno estádio Monumental de Nuñez. O triunfo por 1 a 0, com gol de Michel, deu ao Grêmio a possibilidade de atuar por empate em casa. Os argentinos, por sua vez, precisam ganhar por dois gols de diferença ou por um gol, desde que marque mais de uma vez como visitante.

Para essa partida, o Grêmio não contará com sua principal estrela. Luan sentiu um desconforto muscular antes do jogo de ida e, como também ainda tem uma lesão na sola do pé, foi vetado. Outro desfalque é o zagueiro Kannemann, suspenso.

A novidade é a volta do atacante Everton, recuperado de contusão muscular.

O River também está atrás de sua sexta final do torneio continental. O time argentino foi campeão em 1986, 1996 e 2015, e terminou com o vice em 1966 e 1976. A dúvida do técnico Marcelo Gallardo está no ataque, entre Scocco e Pratto.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan, Cortez; Michel (Alisson), Maicon, Cícero, Ramiro; Everton, Jael. T.: Renato Gaúcho

RIVER PLATE

Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Borré, Scocco (Pratto). T.: Marcelo Gallardo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 21h45 desta terça

Juiz: Andrés Cunha (URU)