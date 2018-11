Perto da zona de rebaixamento, Vasco põe força máxima contra reservas do Fluminense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Vasco fazem um clássico de forças distintas neste sábado (3), a partir das 17h, no Maracanã.

A um ponto da zona de rebaixamento do Brasileiro, os vascaínos irão a campo com seus principais jogadores. Sem precisar lidar com suspensos, o técnico Alberto Valentim ainda terá reforço no banco de reservas: Rildo, longe dos gramados desde maio por uma luxação no ombro esquerdo, deverá ser relacionado.

“Estamos acreditando que esse será um jogo bom. Temos que tentar pegar os três pontos para sair dessa parte da tabela e tentar buscar uma posição mais acima”, projetou o atacante argentino Maxi López.

Já o Flu deve economizar esforços no duelo. A situação dos tricolores no campeonato não é lá tão confortável —é o décimo, com 40 pontos, cinco a mais que o Vasco, em 14º—, mas a equipe vem de desgaste na Sul-Americana.

O time das Laranjeiras atuou no Uruguai na última quarta (31), quando eliminou o Nacional. Nas semifinais do torneio continental, o Flu vai encarar o Atlético-PR —a primeira partida acontece na próxima quarta (7), na Arena da Baixada.

“Nossa posição não é confortável, precisamos dos três pontos, assim como o Vasco. Clássico é muito importante. Vai ser um jogo de muita dificuldade, muito disputado. Independentemente de quem jogar, vamos entrar com sangue nos olhos para conquistar os três pontos”, disse o zagueiro Digão.

Neste ano, os dois rivais já se enfrentaram três vezes. Pelo Carioca, tiveram um empate e uma vitória do Vasco. Já no primeiro turno do Brasileiro, empataram em 1 a 1 em São Januário.

FLUMINENSE

Júlio César (Rodolfo); Julião, Ibanez, Digão, Paulo Ricardo e Ayrton Lucas (Marlon); Richard, Jadson e Sornoza; Everaldo e Luciano. T.: Marcelo Oliveira

VASCO

Martín Silva; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Yago Pikachu, Fabrício e Marrony; Maxi López. T.: Alberto Valentim

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)