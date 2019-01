Perto de adeus, Bruno Henrique exigiu multa baixa para fechar com Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo deste domingo (27) não tem tanta importância na tabela do Campeonato Paulista para o Palmeiras, mas pode ser relevante para a carreira de Bruno Henrique no clube. Com o Tianjin Teda, da China, disposto a pagar o valor de sua multa para contar com seu futebol, o volante pode entrar em campo no Anacleto Campanella, contra o São Caetano, para fazer seu jogo de despedida do campeão brasileiro.

A multa está estabelecida em 6 milhões de euros, o que significa quase R$ 26 milhões na cotação atual, e foi um pedido do próprio atleta e de seu estafe. Os empresários propuseram que a rescisão ficasse registrada em contrato com o dobro do valor que foi desembolsado pelo clube para tirá-lo do Palermo em junho de 2017: 3 milhões de euros.

Atualmente, o volante recebe R$ 260 mil registrados em carteira no Alviverde e aumenta seu salário com luvas, produtividade e direito de imagem. Na China, a proposta é de R$ 1,7 milhão livres por mês, sem impostos.

Desde dezembro, como já havia mostrado o UOL Esporte, Bruno é alvo do interesse chinês. O Shandong Luneng também fez contatos para contar com o futebol do capitão palmeirense, mas não avançou para fechar o negócio.

O meio-campista chegou a sonhar com um espaço na seleção brasileira no 2º semestre do ano passado. Ele teve seu nome citado por Tite, mas não foi convocado. O palmeirense é consciente que a sua posição é um das mais concorridas nas convocações.

Com ou sem Bruno Henrique, o Palmeiras entra em campo para tentar embalar no Paulistão. Depois do empate na estreia, com o Red Bull, a equipe paulista venceu o Botafogo-SP, em casa, e agora busca a segunda vitória consecutiva.

Felipão não revelou a escalação que usará e se limitou a dizer que faria "umas oito substituições" em relação à segunda rodada. Dudu, que atuou nas duas primeiras partidas, pode ser poupado.

Do outro lado, o São Caetano aposta em Rafael Marques para conseguir o primeiro triunfo da competição. Nas duas primeiras rodadas, a equipe do ABC ficou no empate com o Corinthians e com o Ituano.