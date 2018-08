Perto de deixar cargo, presidente colombiano vive experiência como youtuber

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana passada, os colombianos foram surpreendidos por uma aparição mais do que descontraída do presidente Juan Manuel Santos, 66, que deixará o cargo após oito anos no poder na próxima terça-feira (7), dia da posse do direitista Iván Duque, 41, eleito em junho.

O presidente costumeiramente sério e que poucas vezes fugiu do protocolo participou da experiência de ser um “youtuber”, a convite do jornalista Daniel Samper Ospina. O vídeo pode ser visto pelo seguinte link: https://youtu.be/xWRlqWvftQ8.

Ali ele aparece brincando de esconde-esconde com seus cachorros, cantando (“hola soy Santos, y gobierno como canto"), cozinhando, se maquiando e referindo-se a si mesmo como “JuanMa”, como o chama a população.

Santos ainda atirou farpas ao opositor e ex-presidente Álvaro Uribe e também ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro, comparando ele a uma banana madura “que não serve para mais nada”.

O vídeo tem um tom de total brincadeira. Ainda assim, o presidente colombiano, Nobel da Paz em 2016 por seus esforços em encerrar os conflitos armados da Colômbia, lançou um "plebiscito" informal nas redes sociais.

“Me convidaram para ser youtuber, mas acho que não é bem para mim, ou será que vocês opinam diferente?”, questionou Santos.