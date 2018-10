Perto do adeus, Alonso se rende a Hamilton e o chama de "um dos maiores"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Alonso está em sua última temporada na Fórmula 1 e não deixou de elogiar Lewis Hamilton. O espanhol falou que o inglês, tetracampeão da categoria, é “um dos maiores da história”.

“Se você ver o número de títulos e os recordes que ele tem, é um dos maiores da história deste esporte”, disse em entrevista à Sky Sports. “Estou feliz em dividir essas últimas quatro corridas com ele como um campeão”, acrescentou.

Hamilton chega para o GP dos Estados Unidos, que acontece no próximo domingo (21), com vitórias nas últimas quatro corridas realizadas, o que fez ele se aproximar do título desta temporada e deixar Sebastian Vettel, da Ferrari, para trás.

“Ele merece isso este ano e tem sido forte. Na segunda metade da temporada, ele vem dominando as corridas e o campeonato. Ele foi o melhor”, declarou Alonso.

Os dois foram companheiros na McLaren em 2007, mas tiveram conflitos dentro e fora das pistas. Ao final daquele ano, Alonso deixou a equipe inglesa.

“Ele mostrou talento desde o primeiro dia, brigando pelo título na temporada de estreia. Naquele temo, nós concordaríamos que cinco ou sete títulos seriam possíveis”, falou o espanhol.