Peru dá descontos de 30% para quem quiser visitar o país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quer conhecer o Peru pode aproveitar as próximas semanas para comprar um pacote de viagem com desconto.

Entre os dias 7 e 22 de novembro, o governo peruano promove a sexta edição da PeruWeek, campanha em parceria com 165 agências, companhias aéreas e restaurantes.

Segundo Milagros Ochoa, diretora de turismo do Escritório Comercial do Peru no Brasil, uma das organizadoras da promoção, pacotes e passagens serão vendidos com cerca de 30% de desconto no período.

Ela aponta a vila litorânea Paracas, a cerca de 260 quilômetros de Lima, como o destino em alta no país.

"O lugar mistura praia com passeios pelo deserto, além de estar próximo das linhas de Nazca [conjunto de geoglifos no sul do Peru]", diz.

Ainda segundo Ochoa, a capital, Lima, ganhou destaque como um destino para viagens curtas, de até quatro dias, com roteiros focados em gastronomia.

Participam da PeruWeek 63 restaurantes de comida típica em 17 cidades. Em São Paulo, o preço do menu completo parte de R$ 49,90. A lista de casas participantes está disponível neste site.