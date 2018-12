Pes 2019 ganha atualização com Denílson entre jogadores lendários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pes 2019 divulgou uma atualização que inclui cinco novos jogadores lendários. A partir desta quinta-feira (6), gamers poderão incluir em seus times os brasileiros Denilson e Raí, o uruguaio Lugano, o argentino Batistuta e o francês Giuly.

Além disso, o game anunciou o novo time de embaixadores do Pes 2019, que inclui Dudu, do Palmeiras, Nenê, do São Paulo, e Gabigol, que atuou pelo Santos nesta temporada —além de Falcão, Philippe Coutinho, David Beckham e Benedetto, que já haviam sido anunciados no lançamento do jogo, em agosto de 2018.

No jogo, os craques do passado podem confrontar a geração atual de jogadores, o que não aconteceria em nenhum campeonato da vida real.

"Quando moleque, nós víamos os caras jogar e agora podemos ver nossos avatares jogar junto dessas lendas. É uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar aqui e de compartilhar esse momento", comentou Nenê.

A atualização inclui 40 novos estádios, contando com o remake do antigo Palestra Itália, onde hoje é o Allianz Parque. Também estão inclusos novos pacotes de chuteiras, parte da customização dos uniformes.

Denilson agradeceu o convite e disse ter se sentido honrado por ter sido lembrado em meio a tantos jogadores que marcaram a história do futebol. Ele também relembrou a infância humilde, que o deixou emocionado. "Tive uma infância difícil e sofrida, não tinha dinheiro para ter videogames e hoje eu sou personagem de um jogo."

O uruguaio Lugano, que fez história jogando pelo São Paulo de 2003 à 2006, comentou que agora poderá ser "zuado" pelo filho de 12 anos, fã de videogame.

"Hoje o videogame é um momento em que o pai pode compartilhar com o filho. O fato de eu estar aqui agora vai ser, primeiro, motivo de muita piada. Ele vai me zuar com certeza! Mas também é motivo de orgulho", completou o jogador.